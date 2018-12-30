Ersun Yanalın hayalindeki 2019 model Fenerbahçe!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puanla 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadroyu baştan sona yenilemek istiyor. Takımdan gönderilecek isimler ve transfer edilmesi beklenen futbolcularla birlikte Ersun Yanal'ın hayalindeki Fenerbahçe'yi sizin için yazdık.