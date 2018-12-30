Ersun Yanalın hayalindeki 2019 model Fenerbahçe! - Galeri - Fotomaç
30 Aralık 2018, Pazar
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Ersun Yanal'ın hayalindeki 2019 model Fenerbahçe!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puanla 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadroyu baştan sona yenilemek istiyor. Takımdan gönderilecek isimler ve transfer edilmesi beklenen futbolcularla birlikte Ersun Yanal'ın hayalindeki Fenerbahçe'yi sizin için yazdık.

30 Aralık 2018 Pazar, 19:28:02 Güncelleme: 20:34:07
Ersun Yanalın hayalindeki 2019 model Fenerbahçe!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puan ile 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe, kadrosunu baştan sona yenilemeyi hedefliyor.

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Ersun Yanalın hayalindeki 2019 model Fenerbahçe!

Ersun Yanal'ın takıma gelişi ile birlikte tecrübeli hocanın istekleri doğrultusunda kadroyu şekillendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, devre arası transfer döneminde birçok isim ile yolları ayırmayı planlıyor.

Ersun Yanalın hayalindeki 2019 model Fenerbahçe!

Ersun Yanal'ın yazdığı acı reçete doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe, transfer piyasasını altüst edecek hamleleri yapmak için gün sayıyor.

Ersun Yanalın hayalindeki 2019 model Fenerbahçe!

TAKIMDAN GÖNDERİLECEK İSİMLER

CARLOS KAMENI | Sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli eldiven ile bonservis bedeli olmadan yolların ayrılması bekleniyor.

Ersun Yanalın hayalindeki 2019 model Fenerbahçe!

Kameni, Fenerbahçe forması ile 16 maça çıkarken kalesinde 20 gol gördü.

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