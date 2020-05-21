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Ersun Yanal'ın Fenerbahçe sözleri sonrası taraftar ayağa kalktı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Yanal Fenerbahçe taraftarı ile ilgili, "Fenerbahçe benim için, iyi bilindiği gibi çok özel bir camia. Fenerbahçe taraftarının bendeki yeri apayrı. Onların bana ne zaman ve nerede ihtiyacı olursa, ben hep orada oldum. Bundan sonra da olacağım. Fenerbahçe'ye yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Yanal'ın paylaşımı sonrası taraftarlardan flaş paylaşımlar geldi. İşte Yanal'ın tüm açıklamaları ve paylaşımlar...

21 Mayıs 2020 Perşembe 23:04 Güncelleme: 21.05.2020 23:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





