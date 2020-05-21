HaberlerGaleriErsun Yanal'ın Fenerbahçe sözleri sonrası taraftar ayağa kalktı
Ersun Yanal'ın Fenerbahçe sözleri sonrası taraftar ayağa kalktı
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Yanal Fenerbahçe taraftarı ile ilgili, "Fenerbahçe benim için, iyi bilindiği gibi çok özel bir camia. Fenerbahçe taraftarının bendeki yeri apayrı. Onların bana ne zaman ve nerede ihtiyacı olursa, ben hep orada oldum. Bundan sonra da olacağım. Fenerbahçe'ye yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Yanal'ın paylaşımı sonrası taraftarlardan flaş paylaşımlar geldi. İşte Yanal'ın tüm açıklamaları ve paylaşımlar...
21 Mayıs 2020 Perşembe 23:04
Güncelleme: 21.05.2020 23:13
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe eski teknik direktörü Ersun Yanal, FourFourTwo'ya konuştu. Deneyimli teknik adam liglerin geleceği ve sarı lacivertliler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Yanal'ın açıklamaları:
GALERİ DEVAM EDİYOR
"BATI KÜLTÜRÜNE GÖRE DOĞU VATANDAŞIYIZ"
Bu sorunun yanıtlarını aslında diğer soruların içinde verdiğimi düşünüyorum. Endüstriyel futbola geçişimizde spora bakışımızdan tutun da, sonuç ve skor odaklı olmamıza kadar pek çok eksiğimiz mevcut.
Kaldı ki, Avrupa'da bir teknik direktör olarak talep görmeyi beklemek, mevcut koşullarda fazla iyimserlik gibi geliyor bana, zira biz Batı kültürüne göre fazlasıyla Doğu vatandaşıyız.
İnanıyorum ve diliyorum ki; yabancı diliyle, teknik ve taktik bilgisiyle, futbol görüşüyle Avrupa'da takım çalıştıran antrenörlerimiz olacaktır. Ancak bunun için biraz daha zamanımız olduğunu düşünüyorum. Özellikle genç antrenörlerin gelişimlerini sadece teknik, taktik ve fiziksel gelişimle sınırlandırmak yerine; vizyonlarını ve misyonlarını mesleklerinin başındayken belirlemelerini ve bu hedefleri doğrultusunda kendi kişisel gelişimlerine de odaklanmalarını öneririm.
Futbolun genel gelişimi içerisinde kulüplerimizin doğru konumlanmadığı; hatta sadece kulüplerimizin değil yöneticilerimizin ve sporcularımızın da doğru konumlanmadığı yolundaki düşüncelerimi yukarıda ayrıntısıyla belirtmeye çalıştım. Bizler batıya giden tren içerisinde doğuya yürüyen insanlarız. Soyut transfer rakamlarıyla, abartılı ilgi oranlarıyla, sansasyonel parametrelerle Avrupa futbolu ile ortak paydada buluştuğumuzu sanıp, onlarla aynı düzlemde olduğumuzu düşünüyoruz.