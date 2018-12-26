Ersun Yanaldan yönetime acı rapor! Bunları yapmazsak...

Ersun Yanal'dan yönetime acı rapor! "Bunları yapmazsak..."
Fenerbahçe'de göreve gelen Ersun Yanal takımı ligin ikinci yarısında düzlüğe çıkarmak için yönetime detaylı bir rapor iletti. Ersun Yanal raporunda Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu ortaya sererken, transfer yapılması gereken bölgeleri de belirledi.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 10:42:18
Güncelleme: 10:44:33
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Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı öncesi göreve gelen Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ilk yarının ardından yönetime sunduğu raporun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.
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Star'ın haberine göre Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli ile bir araya gelen 57 yaşındaki teknik adamın, sarı lacivertli takım ve futbolcular hakkında hiç de iç açıcı olmayan bir tablo ortaya koyduğu öğrenildi.
Ersun Yanal'ın öncelikle kötü sonuçların futbolcular üzerinde yaptığı özgüven kaybına dikkat çektiği ve "Oyuncular, hata yaparım korkusu ile gerçek performanslarını sahaya yansıtamıyor" dediği öğrenildi.
Geçen sezon ligi ikinci tamamlayan kadrodan ayrılanlar olduğuna ve kadro dışılara da dikkat çeken tecrübeli teknik direktörün şu ifadelere yer verdiği kaydedildi:
"Öncelikle takımın eksik bölgelerine takviyeler yapmamız şart."