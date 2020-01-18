Ersun Yanal'dan Vedat Muriç sorusuna yanıt: Çok ayıp

İŞTE ERSUN YANAL'IN AÇIKLAMALARI

"2. yarıya başlangıç bizi mutlu etti. Oyunun büyük bölümünde istediğimiz üstünlüğü kuramadık. Topa sahip olan, rakibi kontrol eden ve ülkede bunu en çok yapan takımız. Bundan bazı bölümlerde memnun değilim."