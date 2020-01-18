Ersun Yanal'dan Vedat Muriç sorusuna yanıt: Çok ayıp
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanırken, teknik direktör Ersun Yanal mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
18 Ocak 2020 Cumartesi 22:54
Güncelleme: 18.01.2020 23:00
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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleninin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
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İkinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlayan sarı-lacivertliler, 51. dakikada MaxKruse ve 90+2'de Vedat Muriç'in golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Sarı Kanaryalar'da 80. dakikada sarı kart görerek Başakşehir maçında cezalı duruma düşen Vedat Muriç'in 90+5'te ikinci sarı kartı görmesi gündeme damga vururken, mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Ersun Yanal, Muriç'in kartı dahil maçı değerlendirdi.
İŞTE ERSUN YANAL'IN AÇIKLAMALARI
"2. yarıya başlangıç bizi mutlu etti. Oyunun büyük bölümünde istediğimiz üstünlüğü kuramadık. Topa sahip olan, rakibi kontrol eden ve ülkede bunu en çok yapan takımız. Bundan bazı bölümlerde memnun değilim."
"Oyunun memnun olmadığım bölümlerini düzelterek, topa daha çok hakim olan bir Fenerbahçe olması gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe taraftarının görmek istediği oyunu, Fenerbahçe tekrar gösterecektir."
"Muriqi aman sakın formayı çıkarmasın diye biz saldırıyorduk çocuğa. Biz böyle şeylere tenezzül eder miyiz, biz Fenerbahçe'yiz! Böyle şeylere tenezzül edilir mi? Böyle şeylerin konuşulması bile ayıp, yapmayın."