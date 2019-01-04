Ersun Yanaldan transfer açıklaması: Devre arasında...

"Fenerbahçe'yi temsil etmek ayrı bir güçtür. Bu güçle her şeye 1-0 önde başlarsınız. İkinci yarıda bambaşka bir mücadeleyi göreceksiniz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herkes bunu görecek. Olmazsa olmazımız, herkes potansiyelini ortaya koyacak"