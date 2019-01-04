Ersun Yanaldan transfer açıklaması: Devre arasında...

Ersun Yanal'dan transfer açıklaması: Devre arasında...
Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal önemli açıklamalarda bulundu.
4 Ocak 2019 Cuma, 14:59:53
Güncelleme: 15:23:08
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İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları;
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"Biz Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, taraftarına ve yönetenlerin karizmasına inanıyoruz. Fenerbahçe bulunduğu yer ile kıyaslanabilecek bir kulüp değildir."
"Fenerbahçe'yi temsil etmek ayrı bir güçtür. Bu güçle her şeye 1-0 önde başlarsınız. İkinci yarıda bambaşka bir mücadeleyi göreceksiniz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herkes bunu görecek. Olmazsa olmazımız, herkes potansiyelini ortaya koyacak"
"Bugün güzel ve güneşli bir gün. Yine güneşli bir günde Fenerbahçe ile çalışmalara başladık. Biz, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne inanıyoruz. Fenerbahçe, puanlanacak takım değildir."
"Son ana kadar oyunu bırakmayacak. Oyuncularımızın son ana kadar coşkulu oyunu taraftarın görmek istediğini bilerek mücadele etmesini istiyoruz. Ortaya koyacağınız tavır kazanmanın ötesine geçiyor. Bu bir Fenerbahçe kimliğidir."