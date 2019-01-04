Ersun Yanaldan transfer açıklaması: Devre arasında... - Galeri - Fotomaç
04 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Ersun Yanal'dan transfer açıklaması: Devre arasında...

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal önemli açıklamalarda bulundu.
4 Ocak 2019 Cuma, 14:59:53 Güncelleme: 15:23:08
Ersun Yanaldan transfer açıklaması: Devre arasında...

İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları;

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ersun Yanaldan transfer açıklaması: Devre arasında...

"Biz Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, taraftarına ve yönetenlerin karizmasına inanıyoruz. Fenerbahçe bulunduğu yer ile kıyaslanabilecek bir kulüp değildir."

Ersun Yanaldan transfer açıklaması: Devre arasında...

"Fenerbahçe'yi temsil etmek ayrı bir güçtür. Bu güçle her şeye 1-0 önde başlarsınız. İkinci yarıda bambaşka bir mücadeleyi göreceksiniz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herkes bunu görecek. Olmazsa olmazımız, herkes potansiyelini ortaya koyacak"

Ersun Yanaldan transfer açıklaması: Devre arasında...

"Bugün güzel ve güneşli bir gün. Yine güneşli bir günde Fenerbahçe ile çalışmalara başladık. Biz, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne inanıyoruz. Fenerbahçe, puanlanacak takım değildir."

Ersun Yanaldan transfer açıklaması: Devre arasında...

"Son ana kadar oyunu bırakmayacak. Oyuncularımızın son ana kadar coşkulu oyunu taraftarın görmek istediğini bilerek mücadele etmesini istiyoruz. Ortaya koyacağınız tavır kazanmanın ötesine geçiyor. Bu bir Fenerbahçe kimliğidir."

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN