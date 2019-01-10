Ersun Yanaldan transfer açıklaması! - Galeri - Fotomaç
10 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Ersun Yanal'dan transfer açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal BeIN Haber'e açıklamalarda bulundu.
10 Ocak 2019 Perşembe, 14:57:57 Güncelleme: 15:19:33
Ersun Yanaldan transfer açıklaması!

Ersun Yanal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Bulunduğumuz durumdan çıkacak güce sahibiz. Kalitemiz de mevcut.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ersun Yanaldan transfer açıklaması!

Kurum hafızası birkaç yılda oluşuyor. Kolay inşa edilmez ama kolay da kaybedilmez.

Ersun Yanaldan transfer açıklaması!

Başarı ayrıntılarda gizli. Bugünü yaşamak ve bugünün sorunlarını çözmek zorundayız. Fenerbahçe'nin çok daha güçlü geri döneceğini düşünüyorum.

Ersun Yanaldan transfer açıklaması!

Oyuncularımızla aile gibiyiz. Vaktimizin büyük bölümü onlarla geçiyor. Hatta dost olarak dışarıda da vakit geçiriyoruz. Ancak iş disiplininizin çok yüksek olması gerekiyor.

Ersun Yanaldan transfer açıklaması!

Öncelikle sağlık önemli. Onların devamlılığı için çok önemli. Bir futbolcunun 3,4,5 hafta takımdan uzak kalmaması gerekiyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN