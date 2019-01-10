Ersun Yanaldan transfer açıklaması! - Galeri - Fotomaç
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Ersun Yanal'dan transfer açıklaması!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal BeIN Haber'e açıklamalarda bulundu.
10 Ocak 2019 Perşembe, 14:57:57
Güncelleme: 15:19:33
Ersun Yanal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
Bulunduğumuz durumdan çıkacak güce sahibiz. Kalitemiz de mevcut.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kurum hafızası birkaç yılda oluşuyor. Kolay inşa edilmez ama kolay da kaybedilmez.
Başarı ayrıntılarda gizli. Bugünü yaşamak ve bugünün sorunlarını çözmek zorundayız. Fenerbahçe'nin çok daha güçlü geri döneceğini düşünüyorum.
Oyuncularımızla aile gibiyiz. Vaktimizin büyük bölümü onlarla geçiyor. Hatta dost olarak dışarıda da vakit geçiriyoruz. Ancak iş disiplininizin çok yüksek olması gerekiyor.
Öncelikle sağlık önemli. Onların devamlılığı için çok önemli. Bir futbolcunun 3,4,5 hafta takımdan uzak kalmaması gerekiyor.