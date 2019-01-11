Ersun Yanal'dan taraftara mesaj var!
Özellikle Süper Lig'in ikinci yarısıyla ilgili umut dolu sözler sarfeden Tecrübeli hoca, "Şu anda zamanımız, oyuncuların düşündüklerini anlamak, bizim anlatmak istediklerimizi aktarmakla geçiyor. İletişim halindeyiz sürekli. Açıkçası birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Şu anki tablo Fenerbahçe'nin gücünü göstermiyor. Çok farklı nedenlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir tablo bu" diye konuştu.
12. ADAM DA BİZE İNANSIN
Mücadele ve kazanmak Fenerbahçe'nin karakteridir. Sahada mutlu olan bir takım izleyeceğiz. Büyük Fenerbahçe taraftarı şunu bilsin ki, biz onların ne istediğini çok iyi biliyoruz ve ikinci yarda tüm istedikleri olacak. En büyük hedefim taraftarın gösterdiği sevginin karşılığını vermek. Korkmayan bir futbol takımı oluşturacağız. Çünkü korkarsanız sadece seyredersiniz. 'İnan Fenerbahçe' dedik. İnanıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Taraftarımız bize inansın.
SKORA İHTİYACIMIZ VAR
Öncelikle sahada takım olmaları gerektiğini vurgulayan Yanal, "Skorların seni desteklemesi lazım. Ancak bu da yetmez. Stada gelenler var, camiası, medyası, çalışanları var. Aynı duygu ve hissiyata sahip olduğunda takım olunuyor. Bu sinerji için her şey mevcut mu? Evet. Bizim şu an skora ihtiyacımız var. Skorlar gelince coşku ve ateş de ortaya çıkacaktır" açıklamasını yaptı.