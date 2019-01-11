SKORA İHTİYACIMIZ VAR

Öncelikle sahada takım olmaları gerektiğini vurgulayan Yanal, "Skorların seni desteklemesi lazım. Ancak bu da yetmez. Stada gelenler var, camiası, medyası, çalışanları var. Aynı duygu ve hissiyata sahip olduğunda takım olunuyor. Bu sinerji için her şey mevcut mu? Evet. Bizim şu an skora ihtiyacımız var. Skorlar gelince coşku ve ateş de ortaya çıkacaktır" açıklamasını yaptı.