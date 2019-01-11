Ersun Yanaldan taraftara mesaj var! - Galeri - Fotomaç
11 Ocak 2019, Cuma
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Ersun Yanal'dan taraftara mesaj var!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dün birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı.
11 Ocak 2019 Cuma, 00:03:46 Güncelleme: 08:18:34
Ersun Yanaldan taraftara mesaj var!

Özellikle Süper Lig'in ikinci yarısıyla ilgili umut dolu sözler sarfeden Tecrübeli hoca, "Şu anda zamanımız, oyuncuların düşündüklerini anlamak, bizim anlatmak istediklerimizi aktarmakla geçiyor. İletişim halindeyiz sürekli. Açıkçası birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Şu anki tablo Fenerbahçe'nin gücünü göstermiyor. Çok farklı nedenlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir tablo bu" diye konuştu.

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Ersun Yanaldan taraftara mesaj var!

GEÇMİŞİ KONUŞMAK KOLAY

Geçmişle ilgili eleştiri yapmaktan kaçınan Ersun Yanal'ın öne çıkan diğer sözleri şunlar: Bazen her şey en iyisiyle bir araya gelebilir ama başarı gelmez. Bu oradaki insanların başarısız olduğu anlamına da gelmez. Böyle değerlendirilirse yanlış olacaktır.

Ersun Yanaldan taraftara mesaj var!

Ancak ben bu durumdan çok rahat çıkacağımızı düşünüyorum. Geçmişi düşünürken, kötü sonuçların sebeplerini kolayca açıklayabiliyoruz ama bunu o an yapamıyorsunuz. Geleceği yorumlamak çok daha zor. O dönem çok çabuk dağıldık.

Ersun Yanaldan taraftara mesaj var!

12. ADAM DA BİZE İNANSIN

Mücadele ve kazanmak Fenerbahçe'nin karakteridir. Sahada mutlu olan bir takım izleyeceğiz. Büyük Fenerbahçe taraftarı şunu bilsin ki, biz onların ne istediğini çok iyi biliyoruz ve ikinci yarda tüm istedikleri olacak. En büyük hedefim taraftarın gösterdiği sevginin karşılığını vermek. Korkmayan bir futbol takımı oluşturacağız. Çünkü korkarsanız sadece seyredersiniz. 'İnan Fenerbahçe' dedik. İnanıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Taraftarımız bize inansın.

Ersun Yanaldan taraftara mesaj var!

SKORA İHTİYACIMIZ VAR

Öncelikle sahada takım olmaları gerektiğini vurgulayan Yanal, "Skorların seni desteklemesi lazım. Ancak bu da yetmez. Stada gelenler var, camiası, medyası, çalışanları var. Aynı duygu ve hissiyata sahip olduğunda takım olunuyor. Bu sinerji için her şey mevcut mu? Evet. Bizim şu an skora ihtiyacımız var. Skorlar gelince coşku ve ateş de ortaya çıkacaktır" açıklamasını yaptı.

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