Ersun Yanal'dan takıma 5 kritik uyarı - Fotomaç
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Ersun Yanal'dan takıma 5 kritik uyarı
Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli hocası Ersun Yanal ligin ikinci yarısı için talebelerine 5 kritik uyarıda bulundu.
15 Ocak 2019 Salı 00:44
Güncelleme: 15.01.2019 07:55
Antalya kampını tamamlayan ve çalışmalarına Samandıra'da devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, ipleri iyice sıkı tutmaya başladı.
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Takıma her fırsatta iknici yarının zorlu geçeceğini anlatan tecrübeli hoca, talebelerine uyarılarda bulundu.
Önce Ümraniye ile kupada ardından Bursaspor ile ligde karşılaşacaklarını hatırlatan sarı-lacivertli teknik adam, önce bu maçları kazanmanın öneminden bahsetti ardından şu uyarılarda bulundu:
KARAKTERİMİZ GOL
1- Öne geçeriz, geriye düşeriz önemi yok. Hiçbir maçta oyundan kopmak yok.
2- İstediğiniz paslar gelmeyebilir, pozisyonlar kaçabilir asla oyuna küsmeyeceksiniz.