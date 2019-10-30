Ersun Yanal'dan sürpriz rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Tarsus 11'i...

Süper Lig'de iyi sonuçlar alan Fenerbahçe'de gözler Türkiye Kupası'na çevrildi. Sarı-lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Tarsus İdmanyurdu deplasmanına çıkacak. Mücadele öncesi teknik direktör Ersun Yanal sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Tarsus İdmanyurdu ilk 11'i...
30 Ekim 2019 Çarşamba 07:22
Güncelleme: 30.10.2019 19:36
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Fenerbahçe ile Tarsus İdmanyurdu Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda kozlarını paylaşacak.
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Tek maç eleminasyon sistemi uygulanacak olan bu turda yenilen takım turnuvaya veda edecek.
Süper Lig'de art arda galibiyetlerle zirve tırmanışına devam eden sarı-lacivertliler aynı başarıyı Türkiye Kupası'nda göstermeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'de birçok maçta sakatlıklar sebebi ile kadro sıkıntısı yaşarken sakatların iyileşmesi teknik heyeti memnun etti.
İyileşen futbolcuların takıma katılması ile eli bir hayli rahatlayan Ersun Yanal kupada rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkmaya karar verdi.