Ersun Yanal'dan sürpriz rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Tarsus 11'i... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Ersun Yanal'dan sürpriz rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Tarsus 11'i...

Ersun Yanal'dan sürpriz rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Tarsus 11'i...

Süper Lig'de iyi sonuçlar alan Fenerbahçe'de gözler Türkiye Kupası'na çevrildi. Sarı-lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Tarsus İdmanyurdu deplasmanına çıkacak. Mücadele öncesi teknik direktör Ersun Yanal sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Tarsus İdmanyurdu ilk 11'i...
30 Ekim 2019 Çarşamba 07:22 Güncelleme: 30.10.2019 19:36
Ersun Yanal'dan sürpriz rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Tarsus 11'i...

Fenerbahçe ile Tarsus İdmanyurdu Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda kozlarını paylaşacak.

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Ersun Yanal'dan sürpriz rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Tarsus 11'i...

Tek maç eleminasyon sistemi uygulanacak olan bu turda yenilen takım turnuvaya veda edecek.

Ersun Yanal'dan sürpriz rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Tarsus 11'i...

Süper Lig'de art arda galibiyetlerle zirve tırmanışına devam eden sarı-lacivertliler aynı başarıyı Türkiye Kupası'nda göstermeyi hedefliyor.

Ersun Yanal'dan sürpriz rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Tarsus 11'i...

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'de birçok maçta sakatlıklar sebebi ile kadro sıkıntısı yaşarken sakatların iyileşmesi teknik heyeti memnun etti.

Ersun Yanal'dan sürpriz rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Tarsus 11'i...

İyileşen futbolcuların takıma katılması ile eli bir hayli rahatlayan Ersun Yanal kupada rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkmaya karar verdi.

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