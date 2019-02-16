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Ersun Yanal'dan son dakika sürprizi! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Ersun Yanal, Zenit ve Beşiktaş maçı öncesi kadro kurmakta zorlanıyor. Sarı-Lacivertliler'de Kayserispor maçında görev alan 8 isim bugün forma giymeyecek.
16 Şubat 2019 Cumartesi 12:34
Güncelleme: 16.02.2019 12:34
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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak.
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UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'i yenip morallenen Fenerbahçe, Konyaspor'u da mağlup ederek yükselişe geçmeyi planlıyor.
Sarı-Lacivertliler Konyaspor'un ardından iki zorlu deplasmana birden çıkacak.
İlk olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, ardından Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu olacak.
Kanarya'da bu kritik maçlar öncesi sakat futbolcular can sıkarken, ceza sınırında bulunan isimler de Ersun Yanal'ı düşündürüyor.