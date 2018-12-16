Ersun Yanaldan Soldado kararı! - Galeri - Fotomaç
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Ersun Yanal'dan Soldado kararı!
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, sezon başında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiralanan Islam Slimani hakkındaki kararını verdi.
16 Aralık 2018 Pazar, 11:31:14
Güncelleme: 11:34:47
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal göreve gelir gelmez eksikleri tespit etti, transfer olması yönünde raporunu iletti.
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Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe'de göreve başlayan teknik direktör Ersun Yanal, ilk etapta kadrodaki eksikleri tespit ederek, yönetimden üç transfer istiyor.
Eldeki kadronun belli bölgelerde kaliteli olduğu düşünülse de Ersun Yanal transfer bütçesinin oluşması durumunda ihtiyaç olan üç bölgeyi belirledi.
Buna göre Yanal; sağ bek, stoper ve orta sahaya takviye gerektiğini düşünüyor.
Sağ bekte Şener Özbayrak ve Mauricio Isla gibi iki isim bulunsa da deneyimli teknik adam, bu bölgenin aksadığını düşünüyor.