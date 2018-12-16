Ersun Yanaldan Soldado kararı! - Galeri - Fotomaç
16 Aralık 2018, Pazar
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Ersun Yanal'dan Soldado kararı!

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, sezon başında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiralanan Islam Slimani hakkındaki kararını verdi.
16 Aralık 2018 Pazar, 11:31:14 Güncelleme: 11:34:47
Ersun Yanaldan Soldado kararı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal göreve gelir gelmez eksikleri tespit etti, transfer olması yönünde raporunu iletti.

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Ersun Yanaldan Soldado kararı!

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe'de göreve başlayan teknik direktör Ersun Yanal, ilk etapta kadrodaki eksikleri tespit ederek, yönetimden üç transfer istiyor.

Ersun Yanaldan Soldado kararı!

Eldeki kadronun belli bölgelerde kaliteli olduğu düşünülse de Ersun Yanal transfer bütçesinin oluşması durumunda ihtiyaç olan üç bölgeyi belirledi.

Ersun Yanaldan Soldado kararı!

Buna göre Yanal; sağ bek, stoper ve orta sahaya takviye gerektiğini düşünüyor.

Ersun Yanaldan Soldado kararı!

Sağ bekte Şener Özbayrak ve Mauricio Isla gibi iki isim bulunsa da deneyimli teknik adam, bu bölgenin aksadığını düşünüyor.

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