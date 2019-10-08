Ersun Yanal'dan şok karar! O isim kulübeye...

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan ve lider Alanyaspor'un da haftayı mağlubiyetle tamamladığı haftada zirveyi yakalama fırsatını kaçıran Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal rotasyon kararı aldı. Deneyimli çalıştırıcı buna göre savunma ve orta saha bölgesinde değişikliklere gidecek. İşte Yanal'ın Denizli'de sahaya sürmeyi planladığı isimler...