Ersun Yanal'dan şok karar! O isim kulübeye... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ekim 2019, Salı
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Ersun Yanal'dan şok karar! O isim kulübeye...

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan ve lider Alanyaspor'un da haftayı mağlubiyetle tamamladığı haftada zirveyi yakalama fırsatını kaçıran Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal rotasyon kararı aldı. Deneyimli çalıştırıcı buna göre savunma ve orta saha bölgesinde değişikliklere gidecek. İşte Yanal'ın Denizli'de sahaya sürmeyi planladığı isimler...

8 Ekim 2019 Salı 14:22
Ersun Yanal'dan şok karar! O isim kulübeye...

Süper Lig'in ilk 2 haftasında aldığı galibiyetle yeni sezona iyi bir başlangıç yapan buna karşın takip eden 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, gidişatı değiştirmek amacıyla rotasyon kararı aldı.

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Ersun Yanal'dan şok karar! O isim kulübeye...

Yanal, milli aranın ardndan oynanacak Yukatel Denizlispor maçında savunma ve orta saha bölgesinde değişikliklere gidecek.

Ersun Yanal'dan şok karar! O isim kulübeye...

Ersun Yanal, stoper bölgesinde Zanka'nın yanına yeni transfer Adil Rami veya Serdar Aziz'i monte edecek.

Ersun Yanal'dan şok karar! O isim kulübeye...

Denizlispor karşılaşmasına kadarki sürede antrenmanlarda bu iki oyuncu üzerinde duracak olan Yanal, beklentilerine en iyi karşılığı veren ismi, Zanka ile birlikte savunmanın göbeğinde sahaya sürecek.

Ersun Yanal'dan şok karar! O isim kulübeye...

Deneyimli çalıştırıcının bu kararı Jailson'un stoper mevkiinde yaptığı kritik hatalar sebebiyle aldığı belirtildi.

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