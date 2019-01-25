Ersun Yanal'dan şok Andre Ayew kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sezon başında Swansea'den kiralanan ve istenilen performansı sergileyemeyen Ganalı futbolcu Andre Ayew ile ilgili kararını verdi.

25 Ocak 2019 Cuma, 21:34:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





