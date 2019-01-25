Ersun Yanaldan şok Andre Ayew kararı! - Fotomaç
25 Ocak 2019, Cuma
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Ersun Yanal'dan şok Andre Ayew kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sezon başında Swansea'den kiralanan ve istenilen performansı sergileyemeyen Ganalı futbolcu Andre Ayew ile ilgili kararını verdi.
25 Ocak 2019 Cuma, 21:34:33
Ersun Yanaldan şok Andre Ayew kararı!

Süper Lig tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve Türkiye Kupası'nda da Ümraniyespor'a elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.

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Ersun Yanaldan şok Andre Ayew kararı!

Sarı-lacivertliler devre arası transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamış, Chelsea'nin Nijeryalı sağ kanadı Victor Moses'ı ise 1,5 yıllığına kiralamıştı.

Ersun Yanaldan şok Andre Ayew kararı!

Takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sezon başında Swansea'den kiralanan Andre Ayew ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ersun Yanaldan şok Andre Ayew kararı!

Gana basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Ayew'in takımdaki geleceği hakkında karar verdi.

Ersun Yanaldan şok Andre Ayew kararı!

Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli yönetime verdiği raporda Ganalı futbolcuyu takımda düşünmediğini ilettiği iddia edildi.

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