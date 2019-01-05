Ersun Yanal: Serdar Aziz transferinin olmaması için... - Galeri - Fotomaç
05 Ocak 2019, Cumartesi
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Ersun Yanal: "Serdar Aziz transferinin olmaması için..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalya'da gazetecilerle sohbet etti. Ersun Yanal, gelecek sezon için şampiyonluk sözü verdi. Serdar Aziz hakkındaki soruları ise 'Olmaması için bir neden yok' diyerek yanıtladı.

5 Ocak 2019 Cumartesi, 15:01:49 Güncelleme: 15:16:30
Ersun Yanal: Serdar Aziz transferinin olmaması için...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli kulübün gelecek sezon kesinlikle şampiyonluğa ulaşacağına inandığını söyledi. Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

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Ersun Yanal: Serdar Aziz transferinin olmaması için...

Fenerbahçe'nin gelecek sezon kesinlikle şampiyon olacağını ifade eden Yanal, "Çünkü Fenerbahçe bu kadar uzun bekleyemez. Fenerbahçe'nin kaderinde önümüzdeki sezon şampiyon olmak var. Buna ihtiyaç var. Bize yakışan da bunu gerçekleştirmek. Ya olacak ya olacak. Bu iddialı olmak değil. Çünkü Fenerbahçe iddialı, ben iddialı değilim." dedi.

Ersun Yanal: Serdar Aziz transferinin olmaması için...

Yeni bir oluşum içine girdiklerini kaydeden Yanal, bir aydan kısa bir süre içerisinde 9 maça çıkacak olmalarının, takım adına dezavantaj göründüğünü belirtti.

Ersun Yanal: Serdar Aziz transferinin olmaması için...

"OZAN'I KİRALIK VERECEĞİZ"

Kadro dışı kalan oyuncularla görüştüğünü aktaran Ersun Yanal, Ozan Tufan'ın büyük bir ihtimalle Aytemiz Alanyaspor'a kiralanacağını açıkladı.

Ersun Yanal: Serdar Aziz transferinin olmaması için...

"Ozan'ı kiralık vereceğiz" sözlerini kullanan Yanal, "Bir sene oynasın gelsin. Tam anlaştılar mı anlaşmadılar mı bilmiyorum ama büyük ihtimalle Alanyaspor. Gitmesinde yarar var. Uzun zamandan beri oynadı, oynamadı durumu var. O da kendine bir çekidüzen versin. Onun için de bir değişiklik faydalı olacaktır.

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