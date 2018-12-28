Ersun Yanaldan özel transfer talebi! - Galeri - Fotomaç
28 Aralık 2018, Cuma
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Ersun Yanal'dan özel transfer talebi!

İlk devreyi düşme hattında tamamlayarak hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de gözler yapılacak transferlere çevrilmişken sarı lacivertli ekipte sıcak bir gelişme yaşandı.
28 Aralık 2018 Cuma, 14:36:51 Güncelleme: 14:36:57
Ersun Yanaldan özel transfer talebi!

Geçtiğimiz günlerde Ersun Yanal ve Ali Koç'un gerçekleştirdiği zirve sonrası Yanal'ın transfer listesindeki isimlere başkan Koç'tan onay çıkmıştı.

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Ersun Yanaldan özel transfer talebi!

Ali Koç'un zirveden hemen sonra kurmaylarına transfer çalışmalarına başlamaları talimatı da vermişti.

Ersun Yanaldan özel transfer talebi!

Zirvede Yanal'ın Koç'a sunduğu listedeki isimler belliydi ancak görüşmeye dair çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı.

Ersun Yanaldan özel transfer talebi!

Islam Slimani'nin tepki toplayan kötü performansı, Roberto Soldado ve Frey'in da istenen seviyeye gelememesi nedeniyle Fenerbahçe'nin öncelikli olarak forvet transferi yapması bekleniyordu.

Ersun Yanaldan özel transfer talebi!

Fakat ara transfer dönemi için Ersun Yanal'ın Ali Koç'tan özel bir talebi olduğu öğrenildi.

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