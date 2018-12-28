Ersun Yanaldan özel transfer talebi! - Galeri - Fotomaç
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Ersun Yanal'dan özel transfer talebi!
İlk devreyi düşme hattında tamamlayarak hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de gözler yapılacak transferlere çevrilmişken sarı lacivertli ekipte sıcak bir gelişme yaşandı.
28 Aralık 2018 Cuma, 14:36:51
Güncelleme: 14:36:57
Geçtiğimiz günlerde Ersun Yanal ve Ali Koç'un gerçekleştirdiği zirve sonrası Yanal'ın transfer listesindeki isimlere başkan Koç'tan onay çıkmıştı.
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Ali Koç'un zirveden hemen sonra kurmaylarına transfer çalışmalarına başlamaları talimatı da vermişti.
Zirvede Yanal'ın Koç'a sunduğu listedeki isimler belliydi ancak görüşmeye dair çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı.
Islam Slimani'nin tepki toplayan kötü performansı, Roberto Soldado ve Frey'in da istenen seviyeye gelememesi nedeniyle Fenerbahçe'nin öncelikli olarak forvet transferi yapması bekleniyordu.
Fakat ara transfer dönemi için Ersun Yanal'ın Ali Koç'tan özel bir talebi olduğu öğrenildi.