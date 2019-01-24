Ersun Yanaldan maç sonunda flaş açıklama! - Fotomaç
24 Ocak 2019, Perşembe
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Ersun Yanal'dan maç sonunda flaş açıklama!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0 kaybedlien Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yanal'ın açıklamaları şu şekilde;

24 Ocak 2019 Perşembe, 22:55:03 Güncelleme: 23:27:11
Ersun Yanaldan maç sonunda flaş açıklama!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Ümraniyespor'a 1-0'lık skorla boyun eğerek kupaya veda eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Ersun Yanaldan maç sonunda flaş açıklama!

Maçın ardından A Spor'a açıklamalarda bulunan Yanal şunları söyledi;

Ersun Yanaldan maç sonunda flaş açıklama!

"Her taraftar gibi biz de üzgün ve kırgınız. Aynı duyguları biz de hissediyoruz.

Ersun Yanaldan maç sonunda flaş açıklama!

7 günlük bir süreç var ve bu takımın rejenere olup tekrar ayağa kalkması için bu süreç içinde yapılması gereken her şeyin yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Ersun Yanaldan maç sonunda flaş açıklama!

Bu güce sahibiz. Umarım en kısa süre içinde takviyelerimizi yapacağız.

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