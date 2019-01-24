Ersun Yanaldan maç sonunda flaş açıklama! - Fotomaç
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Ersun Yanal'dan maç sonunda flaş açıklama!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0 kaybedlien Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yanal'ın açıklamaları şu şekilde;
24 Ocak 2019 Perşembe, 22:55:03
Güncelleme: 23:27:11
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Ümraniyespor'a 1-0'lık skorla boyun eğerek kupaya veda eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Maçın ardından A Spor'a açıklamalarda bulunan Yanal şunları söyledi;
"Her taraftar gibi biz de üzgün ve kırgınız. Aynı duyguları biz de hissediyoruz.
7 günlük bir süreç var ve bu takımın rejenere olup tekrar ayağa kalkması için bu süreç içinde yapılması gereken her şeyin yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Bu güce sahibiz. Umarım en kısa süre içinde takviyelerimizi yapacağız.