Ersun Yanaldan kritik Ozan Tufan kararı! - Galeri - Fotomaç
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Ersun Yanal'dan kritik Ozan Tufan kararı!
Fenerbahçe'de orta saha için Tolgay Arslan transferine onay veren Ersun Yanal, bu konuda Ozan Tufan ile kritik bir görüşme yapacak.
23 Aralık 2018 Pazar, 09:12:01
Güncelleme: 09:17:26
Ali Koç ve Comolli ile bir araya gelen Ersun Yanal takımın son durumu ve transferlerle ilgili bilgi verdi.
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Yanal özellikle bir stoper, bir sol bek, bir 10 Numara, bir 8 numara ve bir forvet transferine ihtiyaçları olduğunu belirtti ve yönetimden beş takviyeyi resmen istedi.
Yanal'ın istediği isimler ile ilgili Comolli bir çalışma yapacak ve Yanal'a bu konu ile ilgili isimler önerecek.
Kadro dışı kalan isimlerle bir araya geliyor!
Ersun Yanal kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Volkan Demirel, Aatıf ve Dirar ile bir araya gelecek ve onlarla konuştuktan sonra bu isimlerle ilgili kararını yönetime bildirecek.
Puan hedefini açıkladı!
Ersun Yanal ikinci yarıyla ilgili hedefinin en az 40 puan olduğunu yönetime bildirirken, "Ligi ilk 5'te bitirmek için her şeyi yapacaklarını" belirtti.