Ersun Yanaldan Kagawaya ret! - Fotomaç
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Ersun Yanal'dan Kagawa'ya ret!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Beşiktaş'ın Japon yıldızı Kagawa'yı reddettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
6 Şubat 2019 Çarşamba, 08:43:04
Güncelleme: 08:58:34
Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta sınırlı süreye rağmen 2 gol atarak futbol gündeminin 1 numarası olmayı başaran Japon futbolcu Shinji Kagawa hakkında çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Kagawa-Fenerbahçe flörtünün perde arkası...
Bonservisi Borussia Dortmund'da olan Kagawa'nın ilk olarak menajeri tarafından Fenerbahçe'ye teklif edildiği ortaya çıktı.
FENERBAHÇE SÜRE İSTEDİ
Kagawa Fenerbahçe'ye teklif edilirken, Monaco ve Hannover'in de bu futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.
Fenerbahçe, gelen bu teklif üzerine düşünmek için süre istedi.