Ersun Yanaldan Kagawaya ret! - Fotomaç
06 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Ersun Yanal'dan Kagawa'ya ret!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Beşiktaş'ın Japon yıldızı Kagawa'yı reddettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
6 Şubat 2019 Çarşamba, 08:43:04 Güncelleme: 08:58:34
Ersun Yanaldan Kagawaya ret!

Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta sınırlı süreye rağmen 2 gol atarak futbol gündeminin 1 numarası olmayı başaran Japon futbolcu Shinji Kagawa hakkında çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ersun Yanaldan Kagawaya ret!

İşte Kagawa-Fenerbahçe flörtünün perde arkası...

Ersun Yanaldan Kagawaya ret!

Bonservisi Borussia Dortmund'da olan Kagawa'nın ilk olarak menajeri tarafından Fenerbahçe'ye teklif edildiği ortaya çıktı.

Ersun Yanaldan Kagawaya ret!

FENERBAHÇE SÜRE İSTEDİ
Kagawa Fenerbahçe'ye teklif edilirken, Monaco ve Hannover'in de bu futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Ersun Yanaldan Kagawaya ret!

Fenerbahçe, gelen bu teklif üzerine düşünmek için süre istedi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN