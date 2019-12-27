Ersun Yanal'dan flaş tercih! Rize maçı 11'inde...

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ın yokluğunda stoper bölgesinde kimlerin oynayacağı merak edilirken, Emre Belözoğlu'nun durumu da netleşti. İşte Fenerbahçe'nin Rizespor 11'i...
27 Aralık 2019 Cuma 15:29
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Süper Lig'in 16. haftasında derbide Beşiktaş'ı 3-1'le geçen Fenerbahçe'de gözler, ilk yarının son haftasına çevrildi. Sarı-lacivertliler pazar akşamı Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
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Fenerbahçe'de bu karşılaşma öncesi de eksikler can sıkmaya devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal, sezon başından itibaren olduğu gibi Çaykur Rizespor karşısında da stoper bölgesinde 'devşirme' isim oynatmak zorunda kalacak.
Sivasspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın yanında, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar Aziz, takımını bu karşılaşmada yalnız bırakacak.
Beşiktaş derbisinde, Serdar Aziz'in yanında Jailson'a şans veren Ersun Yanal'ın, Brezilyalıya yine stoper bölgesinde görev vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Jailson'un yanında kimin oynayacağı ise merak konusu.
YANAL'DAN GUSTAVO KARARI!
Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinde Ozan Tufan ile birlikte neredeyse hatasız oynayan Gustavo'yu yine orta sahada kullanacak. Yanal, zaman zaman stoper oynatmak zorunda kaldığı LuizGustavo'yu orta sahadan başka bir bölgede oynatmak istemiyor. Ozan Tufan - Gustavo ikilisi, Beşiktaş derbisindeAtiba - Elneny ikilisine büyük üstünlük kurmuştu...