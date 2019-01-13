Ersun Yanaldan flaş Sadık Çiftpınar kararı! - Galeri - Fotomaç
13 Ocak 2019, Pazar
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Ersun Yanal'dan flaş Sadık Çiftpınar kararı!

Sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, yeni transfer Sadık Çiftpınar ile ilgili kararını verdi.
13 Ocak 2019 Pazar, 10:21:23
Ersun Yanaldan flaş Sadık Çiftpınar kararı!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları sürüyor.

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Ersun Yanaldan flaş Sadık Çiftpınar kararı!

Sarı-lacivertliler, devre arasındaki ilk takviyesini Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı alarak gerçekleştirdi.

Ersun Yanaldan flaş Sadık Çiftpınar kararı!

Fenerbahçe, Sadık'ın transferi için 750 bin euro bonservis bedeliyle birlikte Barış Alıcı'yı kiralık, Yiğithan Güveli'yi ise bonservisiyle Malatyaspor'a vermişti.

Ersun Yanaldan flaş Sadık Çiftpınar kararı!

26 yaşındaki stoper, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına AZ Alkmaar karşısına çıktı.

Ersun Yanaldan flaş Sadık Çiftpınar kararı!

Teknik direktör Ersun Yanal, Hollanda ekibi karşısında 45 dakika sahada kalan Sadık Çiftpınar hakkındaki kararını verdi.

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