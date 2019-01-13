Ersun Yanaldan flaş Sadık Çiftpınar kararı! - Galeri - Fotomaç
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Ersun Yanal'dan flaş Sadık Çiftpınar kararı!
Sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, yeni transfer Sadık Çiftpınar ile ilgili kararını verdi.
13 Ocak 2019 Pazar, 10:21:23
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları sürüyor.
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Sarı-lacivertliler, devre arasındaki ilk takviyesini Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı alarak gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, Sadık'ın transferi için 750 bin euro bonservis bedeliyle birlikte Barış Alıcı'yı kiralık, Yiğithan Güveli'yi ise bonservisiyle Malatyaspor'a vermişti.
26 yaşındaki stoper, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına AZ Alkmaar karşısına çıktı.
Teknik direktör Ersun Yanal, Hollanda ekibi karşısında 45 dakika sahada kalan Sadık Çiftpınar hakkındaki kararını verdi.