Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'i

Fenerbahçe'de Muriç'in yokluğunda herkes Mevlüt Erdinç'in oynamasını beklerken, teknik direktör Ersun Yanal'ın hücum hattında sürpriz bir tercih yapabileceği öğrenildi. Kruse, Muriç ve Isla'nın yokulğunda kimi oynatacağı merak konusu olan tecrübeli teknik adam, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.