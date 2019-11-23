Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'i - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'i

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerdeki eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlerken, Muriç'in yokluğunda hücum hattı için flaş bir karar almaya hazırlandığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor karşısındaki muhtemel 11'i...
23 Kasım 2019 Cumartesi 11:05 Güncelleme: 23.11.2019 11:05
Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'i

Milli aranın ardından Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

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Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'i

İlk 11 hafta sonunda 20 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler, kritik Malatya deplasmanından 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'i

Zorlu maçın hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor.

Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'i

Kanarya, sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Vedat Muriç ile 11. haftada oynanan Kasımpaşa maçında direkt kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Mauricio Isla'dan faydalanamayacak.

Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'i

Fenerbahçe'de Muriç'in yokluğunda herkes Mevlüt Erdinç'in oynamasını beklerken, teknik direktör Ersun Yanal'ın hücum hattında sürpriz bir tercih yapabileceği öğrenildi. Kruse, Muriç ve Isla'nın yokulğunda kimi oynatacağı merak konusu olan tecrübeli teknik adam, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

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