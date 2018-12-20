Ersun Yanaldan flaş karar! İki isme af... - Galeri - Fotomaç
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Ersun Yanal'dan flaş karar! İki isme af...
Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi sonrası yeni bir sayfa açılan Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan 4 futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
20 Aralık 2018 Perşembe, 08:25:52
Güncelleme: 08:26:11
Ersun Yanal'ın dönüşü ile birlikte Fenerbahçe'de kadro dışılara af gelip gelmeyeceği en çok merak edilen konuydu...
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Yanal önceki gün bu soruya, "Henüz görevimin üçüncü günündeyim. Antalya maçının ardından daha net ve açık cevaplar verebilirim" yanıtını vermişti.
Sabah'ta yer alan habere göre; Yanal'ın kararının Aatif ve Dirar'ın takıma geri dönmesi yönünde olacağı öğrenildi.
2 Faslı oyuncudan faydalanabileceğine inanan Yanal, Volkan Demirel ve Ozan Tufan'ın dönüşlerine ise sıcak bakmıyor.
Ozan'ın devre arasında Süper Lig ekiplerinden Alanya'ya kiralanacağı, kaleci Volkan'ın ise Türkiye'den ayrılacağı gelen bilgiler arasında.