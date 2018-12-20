Ersun Yanaldan flaş karar! İki isme af... - Galeri - Fotomaç
20 Aralık 2018, Perşembe
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Ersun Yanal'dan flaş karar! İki isme af...

Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi sonrası yeni bir sayfa açılan Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan 4 futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
20 Aralık 2018 Perşembe, 08:25:52 Güncelleme: 08:26:11
Ersun Yanaldan flaş karar! İki isme af...

Ersun Yanal'ın dönüşü ile birlikte Fenerbahçe'de kadro dışılara af gelip gelmeyeceği en çok merak edilen konuydu...

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Ersun Yanaldan flaş karar! İki isme af...

Yanal önceki gün bu soruya, "Henüz görevimin üçüncü günündeyim. Antalya maçının ardından daha net ve açık cevaplar verebilirim" yanıtını vermişti.

Ersun Yanaldan flaş karar! İki isme af...

Sabah'ta yer alan habere göre; Yanal'ın kararının Aatif ve Dirar'ın takıma geri dönmesi yönünde olacağı öğrenildi.

Ersun Yanaldan flaş karar! İki isme af...

2 Faslı oyuncudan faydalanabileceğine inanan Yanal, Volkan Demirel ve Ozan Tufan'ın dönüşlerine ise sıcak bakmıyor.

Ersun Yanaldan flaş karar! İki isme af...

Ozan'ın devre arasında Süper Lig ekiplerinden Alanya'ya kiralanacağı, kaleci Volkan'ın ise Türkiye'den ayrılacağı gelen bilgiler arasında.

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