Ersun Yanal'dan flaş Ferdi kararı! İşte Fenerbahçe'nin kupa 11'i - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Ersun Yanal'dan flaş Ferdi kararı! İşte Fenerbahçe'nin kupa 11'i

Ersun Yanal'dan flaş Ferdi kararı! İşte Fenerbahçe'nin kupa 11'i

Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk sınavına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2. Lig takımlarından Tarsus İdmanyurdu'na konuk olacak. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal mücadele öncesi ilk 11'ini belirlerken flaş bir Ferdi Kadıoğlu kararı aldı.
30 Ekim 2019 Çarşamba 07:22
Ersun Yanal'dan flaş Ferdi kararı! İşte Fenerbahçe'nin kupa 11'i

Fenerbahçe ile Tarsus İdmanyurdu Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda kozlarını paylaşacak.

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Ersun Yanal'dan flaş Ferdi kararı! İşte Fenerbahçe'nin kupa 11'i

Tek maç eleminasyon sistemi uygulanacak olan bu turda yenilen takım turnuvaya veda edecek.

Ersun Yanal'dan flaş Ferdi kararı! İşte Fenerbahçe'nin kupa 11'i

Süper Lig'de art arda galibiyetlerle zirve tırmanışına devam eden sarı-lacivertliler aynı başarıyı Türkiye Kupası'nda göstermeyi hedefliyor.

Ersun Yanal'dan flaş Ferdi kararı! İşte Fenerbahçe'nin kupa 11'i

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'de birçok maçta sakatlıklar sebebi ile kadro sıkıntısı yaşarken sakatların iyileşmesi teknik heyeti memnun etti.

Ersun Yanal'dan flaş Ferdi kararı! İşte Fenerbahçe'nin kupa 11'i

İyileşen futbolcuların takıma katılması ile eli bir hayli rahatlayan Ersun Yanal kupada rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor.

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