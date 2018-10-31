Ersun Yanaldan flaş Fenerbahçe açıklaması! - Galeri - Fotomaç
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Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Fenerbahçe'de bazı yöneticilerin başkandan habersiz temas kurduğu ileri sürülen Ersun Yanal, bu haberleri doğrulamadı.
31 Ekim 2018 Çarşamba, 00:46:25
Güncelleme: 00:46:40
Başkan Ali Koç net bir şekilde olumsuz fikir ortaya koysa da taraftarın takımın başında görmek istediği favori isim Ersun Yanal.
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Yönetimin içinden bazı isimlerin Yanal'la gizliden dirsek temasına girdiği haberleri ise ayyuka çıkmış durumda.
Ancak tecrübeli hoca, Fenerbahçe'den kimsenin kendisi ile iletişime geçmediğini söyledi.
Yanal, "Şu ana kadar bana gelmiş herhangi bir teklif yok. Dolayısıyla yorum yapmaya da gerek yok" şeklinde konuştu.
"Olmaz" demişti
Başkan Ali Koç, "Son dönemde Ersun Yanal hocamız için bir kampanya var, taraftarımız da istiyor ama olmayacağını söylüyorum" demişti.