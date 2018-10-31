Ersun Yanaldan flaş Fenerbahçe açıklaması! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

    Fenerbahçe'de bazı yöneticilerin başkandan habersiz temas kurduğu ileri sürülen Ersun Yanal, bu haberleri doğrulamadı.
    31 Ekim 2018 Çarşamba, 00:46:25 Güncelleme: 00:46:40
    Ersun Yanaldan flaş Fenerbahçe açıklaması!

    Başkan Ali Koç net bir şekilde olumsuz fikir ortaya koysa da taraftarın takımın başında görmek istediği favori isim Ersun Yanal.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ersun Yanaldan flaş Fenerbahçe açıklaması!

    Yönetimin içinden bazı isimlerin Yanal'la gizliden dirsek temasına girdiği haberleri ise ayyuka çıkmış durumda.

    Ersun Yanaldan flaş Fenerbahçe açıklaması!

    Ancak tecrübeli hoca, Fenerbahçe'den kimsenin kendisi ile iletişime geçmediğini söyledi.

    Ersun Yanaldan flaş Fenerbahçe açıklaması!

    Yanal, "Şu ana kadar bana gelmiş herhangi bir teklif yok. Dolayısıyla yorum yapmaya da gerek yok" şeklinde konuştu.

    Ersun Yanaldan flaş Fenerbahçe açıklaması!

    "Olmaz" demişti

    Başkan Ali Koç, "Son dönemde Ersun Yanal hocamız için bir kampanya var, taraftarımız da istiyor ama olmayacağını söylüyorum" demişti.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN