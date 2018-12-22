Ersun Yanaldan flaş Barış Alıcı kararı! - Galeri - Fotomaç
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Ersun Yanal'dan flaş Barış Alıcı kararı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sezon başında Altınordu'dan transfer edilen genç yetenek Barış Alıcı hakkında kararını verdi.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 12:53:24
Güncelleme: 13:03:09
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen 21 yaşındaki genç futbolcu ile ilgili flaş bir karar aldı.
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Sarı-lacivertli ekibin genç yeteneği Barış Alıcı, Giresunspor maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
Sezona iyi başlayan ancak daha sonra Phillip Cocu tarafından unutulan Barış bu durumdan fazlasıyla etkilenmiş durumda.
Özgüvenini iyice kaybeden genç futbolcunun son maçtaki basit hataları da bunun göstergesi oldu.
Milliyet'in haberine göre Ersun Yanal, bir an önce sonuç almak zorunda olduğu için Barış'ın yerine daha hazır ve tecrübeli Ayew ile yola devam edecek.