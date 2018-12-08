Ersun Yanaldan Fenerbahçe açıklaması!

Yanal, "Evet, Fenerbahçe yöneticileriyle görüşme yaptım. Fenerbahçe söz konusuyla diğer konular teferruattır. Bu nedenle aradaki teferruatlar halledilmeyecek meseleler değil. Herkesin kendisine göre takvimi var. Biz saygı göstermek zorundayız. Toplantıda Fenerbahçe'yi konuştuk. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin konuşulduğu yerde diğer her şey de teferruattır. Ancak süre veremem. Zaman ne gösterecek göreceğiz" dedi.