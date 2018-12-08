Ersun Yanaldan Fenerbahçe açıklaması! - Galeri - Fotomaç
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması!

Tecrübeli teknik adam Ersun Yanal, Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı.
8 Aralık 2018 Cumartesi, 18:59:11 Güncelleme: 19:29:46
Ersun Yanaldan Fenerbahçe açıklaması!

Ersun Yanal, Fenerbahçe Kulübü ile görüşme yaptığını belirterek, "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Herkesin bir takvimi var, önümüzdeki günler ne getirir göreceğiz" dedi.

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Ersun Yanaldan Fenerbahçe açıklaması!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Atlas Sağlık Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen '3'üncü Atlas Geleceği Konuşuyor' etkinliğine katılıp 'Sporda gelecek nasıl olacak' konulu konuşma yapan teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçeli yöneticilerle görüşme yaptığını söyledi.

Ersun Yanaldan Fenerbahçe açıklaması!

Yanal, "Evet, Fenerbahçe yöneticileriyle görüşme yaptım. Fenerbahçe söz konusuyla diğer konular teferruattır. Bu nedenle aradaki teferruatlar halledilmeyecek meseleler değil. Herkesin kendisine göre takvimi var. Biz saygı göstermek zorundayız. Toplantıda Fenerbahçe'yi konuştuk. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin konuşulduğu yerde diğer her şey de teferruattır. Ancak süre veremem. Zaman ne gösterecek göreceğiz" dedi.

Ersun Yanaldan Fenerbahçe açıklaması!

İzmir'de kurulu bulunan Atlas Sağlık Eğitim Vakfı, Kuşadası'nda, '3'üncü Atlas Geleceği Konuşuyor' adı altında bir etkinlik düzenledi.

Ersun Yanaldan Fenerbahçe açıklaması!

Alanlarında uzman doktorlar ile Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancıları'nın da konuşmacı olarak bulunduğu konferansa ünlü teknik direktör Ersun Yanal da katıldı.

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