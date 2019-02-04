Ersun Yanal'dan 11'de revizyon!

İki haftada 6 puan alarak rahatlayan Kanarya'ya durmak yasak... Kayserispor maçı için çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de, Ersun Yanal bu maçın 11'inde değişikliğe gidecek.
4 Şubat 2019 Pazartesi 00:47
Güncelleme: 04.02.2019 07:40
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Spor Toto Süper Lig'de üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe galibiyetleri ile düşme hattından uzaklaşan Fenerbahçe'de gözler Kayserispor maçına çevrildi.
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Teknik direktör Ersun Yanal, oyuncuları ile yaptığı toplantıda son iki haftada sergilenen arzulu futbol nedeniyle teşekkür ederken, Kayseri deplasmanında da aynı şekilde devam edip 3 puanla dönmelerini istedi.
Tecrübeli hoca, "Şampiyon gibi oynamaya devam edip, ligi en iyi yerde bitireceğiz. Hedefimiz ikinci yarının lideri olmak" dedi.
Ersun Yanal ilk onbirde de birkaç rötuş yapacak.
Sarı kart cezalısı olan Mehmet Topal'ın yerine Kayseri'de Tolgay Arslan'ın orta sahaya monte edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.