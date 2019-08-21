Ersun Yanal'a verilen söz tutuluyor! 5 imza birden
Süper Lig'e Gazişehir'i 5-0 mağlup ederek muazzam bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer operasyonu yeniden başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'a transfer sözü veren Başkan Ali Koç, 5 transferi birden takıma kazandırmak için düğmeye bastı. İşte gündem yaratacak transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
21 Ağustos 2019 Çarşamba 07:36
Güncelleme: 21.08.2019 07:36
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Fenerbahçe'de5-0'lık Gazişehir zaferi, yönetimin de havasını bir anda değiştirdi.
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Transfer için Roma'da üs kuran Başkan Ali Koç, Gazişehir galibiyeti sonrasında adeta gaza geldi.
Başkan Koç, şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gördüğü takımının eksiklerini tamamlamak için kolları sıvadı.
Ali Koç, maç sonunda farklı zafer için teşekkür ettiği Ersun Yanal'a eksik bölgelere yapılacak transferler için söz verdi.
Sol bek, stoper, ön libero, forvet için dört koldan harekete geçen sarı-lacivertlilerin önceliği, stoper ve sol bek transferine vereceği öğrenildi.