Ersun Yanal'a verilen söz tutuluyor! 5 imza birden - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Ersun Yanal'a verilen söz tutuluyor! 5 imza birden

Süper Lig'e Gazişehir'i 5-0 mağlup ederek muazzam bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer operasyonu yeniden başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'a transfer sözü veren Başkan Ali Koç, 5 transferi birden takıma kazandırmak için düğmeye bastı. İşte gündem yaratacak transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
21 Ağustos 2019 Çarşamba 07:36 Güncelleme: 21.08.2019 07:36
Ersun Yanal'a verilen söz tutuluyor! 5 imza birden

Fenerbahçe'de 5-0'lık Gazişehir zaferi, yönetimin de havasını bir anda değiştirdi.

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Ersun Yanal'a verilen söz tutuluyor! 5 imza birden

Transfer için Roma'da üs kuran Başkan Ali Koç, Gazişehir galibiyeti sonrasında adeta gaza geldi.

Ersun Yanal'a verilen söz tutuluyor! 5 imza birden

Başkan Koç, şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gördüğü takımının eksiklerini tamamlamak için kolları sıvadı.

Ersun Yanal'a verilen söz tutuluyor! 5 imza birden

Ali Koç, maç sonunda farklı zafer için teşekkür ettiği Ersun Yanal'a eksik bölgelere yapılacak transferler için söz verdi.

Ersun Yanal'a verilen söz tutuluyor! 5 imza birden

Sol bek, stoper, ön libero, forvet için dört koldan harekete geçen sarı-lacivertlilerin önceliği, stoper ve sol bek transferine vereceği öğrenildi.

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