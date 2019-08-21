Ersun Yanal'a verilen söz tutuluyor! 5 imza birden

Süper Lig'e Gazişehir'i 5-0 mağlup ederek muazzam bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer operasyonu yeniden başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'a transfer sözü veren Başkan Ali Koç, 5 transferi birden takıma kazandırmak için düğmeye bastı. İşte gündem yaratacak transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

21 Ağustos 2019 Çarşamba 07:36 Güncelleme: 21.08.2019 07:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





