Ersun Yanal yönetimden 5 takviye istedi! İşte toplantıdan çıkan karar... - Galeri - Fotomaç
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Ersun Yanal yönetimden 5 takviye istedi! İşte toplantıdan çıkan karar...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ali Koç ve ekibinden 5 transfer istedi. İşte Kalamış'ta yapılan özel toplantıdan çıkan karar...
24 Aralık 2018 Pazartesi, 10:36:08
Güncelleme: 10:36:59
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Damein Comolli ve Teknik Direktör Ersun Yanal, Kalamış'ta özel bir toplantı gerçekleşti.
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Fenerbahçe yeni sezon planlamasına başladı. Sarı lacivertli yönetim ile Ersun Yanal transfer ile ilgili Kalamış'ta bir araya geldi.
Takımın durumu hakkında bilgi veren Ersun Yanal, Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Comolli'ye raporunu verdi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Teknik Direktör Ersun Yanal bir stoper, bir sol bek, bir 10 numara, bir 8 numara ve bir forvet transferine ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Ayrıca kadro dışı olan Ozan Tufan, Volkan Demirel, Aatif ve Dirar ile görüşerek bu oyuncular hakkında karar vereceğini belirten Ersun Yanal'ın transferle ilgili de konuştu.
Ersun Yanal, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan'ı ısrarla kadroda görmek istediğini de ikiliye belirtti.
Bu gelişmenin ve bu zirvenin ardından Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın isteğiyle transfer için düğmeye basılmış oldu.