Ersun Yanal yıldız futbolcunun biletini kesti! "Satın"

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Birçok ismi kadrosuna katarak gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir ayrılık gerçekleşebilir. Ersun Yanal kadroda düşünmediği yıldız futbolcunun satılması gerektiğini yönetime iletti. İşte ayrıntılar...

14 Temmuz 2019 Pazar 07:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





