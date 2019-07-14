Ersun Yanal yıldız futbolcunun biletini kesti! 'Satın' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ersun Yanal yıldız futbolcunun biletini kesti! "Satın"

Ersun Yanal yıldız futbolcunun biletini kesti! "Satın"

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Birçok ismi kadrosuna katarak gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir ayrılık gerçekleşebilir. Ersun Yanal kadroda düşünmediği yıldız futbolcunun satılması gerektiğini yönetime iletti. İşte ayrıntılar...
14 Temmuz 2019 Pazar 07:36
Ersun Yanal yıldız futbolcunun biletini kesti! Satın

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Fenerbahçe transferde hız kesmiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ersun Yanal yıldız futbolcunun biletini kesti! Satın

Son olarak Garry Rodrigues'i kadrosuna katarak gelecek sezonun en büyük şampiyon adaylarından biri olacağının sinyallerini veren sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir.

Ersun Yanal yıldız futbolcunun biletini kesti! Satın

Teknik direktör Ersun Yanal kadroda düşünmediği yıldız futbolcunun satılması gerektiğini yönetime iletti.

Ersun Yanal yıldız futbolcunun biletini kesti! Satın

Sarı-lacivertli yönetim takımdan ayrılmaya sıcak bakmayan futbolcu için takım arayışlarına başladı.

Ersun Yanal yıldız futbolcunun biletini kesti! Satın

Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği yıldız futbolcu için iyi bir teklif gelirse anında satılacak. İşte detaylar...

FENERBAHÇE BOLU'DA TER ATTI! HABER İÇİN TIKLAYIN...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN