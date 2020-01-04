Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ligin ilk yarısını deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Sarı lacivertliler, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını lider Sivassspor'un 6 puan gerisinde kapatan Kanarya'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Transfer dönemini hızlı geçirmesi beklenen Fenerbahçe, somut adımları atmaya başladı. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yaparak şampiyon olmayı hedefleyen sarı lacivertlilerde transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Hem Vedat Muriç'i yedekleyecek hem de kanatlarda görev yapabilecek bir forvet arayan Fenerbahçe'nin gündemine çok flaş bir isim girdi... Yıldız futbolcu menajeri tarafından sarı-lacivertliler'e teklif edildi. İşte flaş transfere dair tüm detaylar… | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
4 Ocak 2020 Cumartesi 07:31
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Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı lacivertliler, şampiyon olmak için sağlam adımlar atıyor.
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Sezonun ikinci yarısına bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı lacivertlilerde transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 31 puanla 4. sırada yer alıyor.
Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, transferde talimatları verdi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.
Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Ersun Yanal, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.