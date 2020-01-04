Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ligin ilk yarısını deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Sarı lacivertliler, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını lider Sivassspor'un 6 puan gerisinde kapatan Kanarya'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Transfer dönemini hızlı geçirmesi beklenen Fenerbahçe, somut adımları atmaya başladı. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yaparak şampiyon olmayı hedefleyen sarı lacivertlilerde transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Hem Vedat Muriç'i yedekleyecek hem de kanatlarda görev yapabilecek bir forvet arayan Fenerbahçe'nin gündemine çok flaş bir isim girdi... Yıldız futbolcu menajeri tarafından sarı-lacivertliler'e teklif edildi. İşte flaş transfere dair tüm detaylar… | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri