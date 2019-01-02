Ersun Yanal ve Ali Koç hedef büyüttü! - Galeri - Fotomaç
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Ersun Yanal ve Ali Koç hedef büyüttü!
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, yönetimle görüşerek hedefini belirledi.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 21:53:25
Güncelleme: 07:55:33
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puanla 17'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe ikinci yarıda çıtayı yükseğe koyacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertli takım, 17 haftada toplanabilecek 51 puanın en az 41'ini almayı hedefliyor.
En fazla 8 puan kaybı planlayan (2 yenilgi 2 beraberlik) teknik heyet, ilk etapta hızla alt sıralardan kurtulmayı amaçlıyor.
Ana hedef ise sezonu ilk 4'te bitirip, Avrupa kupalarına (olursa Devler Ligi'ne) katılım hakkını elde etmek olacak.
KADIKÖY'DE 9'DA 9
Teknik heyetin bu planı yaparken en büyük güvencelerinden birisi iç sahada oynanacak maçlar...