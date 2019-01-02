Ersun Yanal ve Ali Koç hedef büyüttü! - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Ersun Yanal ve Ali Koç hedef büyüttü!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, yönetimle görüşerek hedefini belirledi.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 21:53:25 Güncelleme: 07:55:33
Ersun Yanal ve Ali Koç hedef büyüttü!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puanla 17'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe ikinci yarıda çıtayı yükseğe koyacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ersun Yanal ve Ali Koç hedef büyüttü!

Sarı-lacivertli takım, 17 haftada toplanabilecek 51 puanın en az 41'ini almayı hedefliyor.

Ersun Yanal ve Ali Koç hedef büyüttü!

En fazla 8 puan kaybı planlayan (2 yenilgi 2 beraberlik) teknik heyet, ilk etapta hızla alt sıralardan kurtulmayı amaçlıyor.

Ersun Yanal ve Ali Koç hedef büyüttü!

Ana hedef ise sezonu ilk 4'te bitirip, Avrupa kupalarına (olursa Devler Ligi'ne) katılım hakkını elde etmek olacak.

Ersun Yanal ve Ali Koç hedef büyüttü!

KADIKÖY'DE 9'DA 9
Teknik heyetin bu planı yaparken en büyük güvencelerinden birisi iç sahada oynanacak maçlar...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN