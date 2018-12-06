Ersun Yanal teklifi reddetti! Gözler o isimde... - Galeri - Fotomaç
06 Aralık 2018, Perşembe
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Ersun Yanal teklifi reddetti! Gözler o isimde...

Fenerbahçe'de hoca konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Ersun Yanal Fenerbahçe'nin teklifini reddetti. Gözler o isme çevrildi.
6 Aralık 2018 Perşembe, 00:14:01 Güncelleme: 07:55:02
Ersun Yanal teklifi reddetti! Gözler o isimde...

Teknik direktör arayışına hız veren Fenerbahçe'de dün hareketli bir gün yaşandı.

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Ersun Yanal teklifi reddetti! Gözler o isimde...

Yönetici Semih Özsoy, taraftarın istediği Ersun Yanal ile bir araya geldi.

Ersun Yanal teklifi reddetti! Gözler o isimde...

Sezon sonuna kadar takımı çalıştırmasını istedi.

Ersun Yanal teklifi reddetti! Gözler o isimde...

Ancak tecrübeli teknik direktör 6 aylık teklifi kabul etmedi.

Ersun Yanal teklifi reddetti! Gözler o isimde...

Yanal 2.5 yıllık sözleşme isteyince görüşme sonuçsuz kaldı.

Ersun Yanal teklifi reddetti! Gözler o isimde...

Yönetim şimdi dinamik ve hırslı kişiliğiyle bilinen Tayfun Korkut'a rotayı çevirdi.

Ersun Yanal teklifi reddetti! Gözler o isimde...
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