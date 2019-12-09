Ersun Yanal talimatı verdi! Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ersun Yanal talimatı verdi! Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye

Ersun Yanal talimatı verdi! Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Mevlüt Erdinç'in performansından memnun olmayan teknik direktör Ersun Yanal'ın ara transfer döneminde yönetimden santrfor mevkisine transfer istediği belirtildi. Deneyimli teknik adam yönetime Süper Lig'in golcü futbolcusunu işaret etti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
9 Aralık 2019 Pazartesi 07:32
Ersun Yanal talimatı verdi! Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye

Süper Lig'in ilk yarısının bitmesine 3 hafta kala Fenerbahçe ara transfer dönemi için atağa kalkmaya hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ersun Yanal talimatı verdi! Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler birçok yıldızı gündemine aldı.

Ersun Yanal talimatı verdi! Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye

Deneyimli teknik patron, yönetimle bir toplantı yaparak transfer için isteklerini iletti.

Ersun Yanal talimatı verdi! Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye

Çok fazla transfer yapılmasını istemeyen tecrübeli teknik adam, "Vedat Muriç yokken zorlandığımızı gördüm. Forvette Vedat için güçlü bir alternatife ihtiyacım var.

Ersun Yanal talimatı verdi! Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye

Stoperde de Adil Rami ve Zanka tam olarak istediği düzeyde değil. Bu bölge için de takviye yapılması yararlı olur" dedi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN