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Ersun Yanal talimatı verdi! Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Mevlüt Erdinç'in performansından memnun olmayan teknik direktör Ersun Yanal'ın ara transfer döneminde yönetimden santrfor mevkisine transfer istediği belirtildi. Deneyimli teknik adam yönetime Süper Lig'in golcü futbolcusunu işaret etti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
9 Aralık 2019 Pazartesi 07:32
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Süper Lig'inilk yarısının bitmesine 3 hafta kala Fenerbahçe ara transfer dönemi için atağa kalkmaya hazırlanıyor.
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler birçok yıldızı gündemine aldı.
Deneyimli teknik patron, yönetimle bir toplantı yaparak transfer için isteklerini iletti.
Çok fazla transfer yapılmasını istemeyen tecrübeli teknik adam, "Vedat Muriç yokken zorlandığımızı gördüm. Forvette Vedat için güçlü bir alternatife ihtiyacım var.
Stoperde de Adil Rami ve Zanka tam olarak istediği düzeyde değil. Bu bölge için de takviye yapılması yararlı olur" dedi.