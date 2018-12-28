Ersun Yanal Süper Ligden 4 isme talip! - Galeri - Fotomaç
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Ersun Yanal Süper Lig'den 4 isme talip!
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal transfer çalışmaları doğrultusunda başkan Ali Koç'tan, Süper Lig'de forma giyen 4 ismi istedi. İşte o futbolcular...
28 Aralık 2018 Cuma, 20:59:45
Güncelleme: 21:03:04
Sezonun ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe çıkışı transferde arıyor.
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Ara transferde kadrosunda ciddi bir rotasyon planlayan sarı-lacivertli ekip, özellikle yerli isimlerin peşinde koşuyor.
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan'la anlaşan Fenerbahçe, bu transferi bedavaya bitirmenin hesaplarını yapıyor.
Beşiktaş'ın Ozan Tufan takasını kabul etmemesinin ardından Fenerbahçe, Tolgay'ın alacaklarına karşılık serbest kalmasını bekliyor.
Bu gerçekleşmez ve Beşiktaş yüksek bir fiyat talep ederse alternatif isim yine Süper Lig'den.