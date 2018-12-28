Ersun Yanal Süper Ligden 4 isme talip! - Galeri - Fotomaç
28 Aralık 2018, Cuma
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Ersun Yanal Süper Lig'den 4 isme talip!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal transfer çalışmaları doğrultusunda başkan Ali Koç'tan, Süper Lig'de forma giyen 4 ismi istedi. İşte o futbolcular...
28 Aralık 2018 Cuma, 20:59:45 Güncelleme: 21:03:04
Ersun Yanal Süper Ligden 4 isme talip!

Sezonun ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe çıkışı transferde arıyor.

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Ersun Yanal Süper Ligden 4 isme talip!

Ara transferde kadrosunda ciddi bir rotasyon planlayan sarı-lacivertli ekip, özellikle yerli isimlerin peşinde koşuyor.

Ersun Yanal Süper Ligden 4 isme talip!

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan'la anlaşan Fenerbahçe, bu transferi bedavaya bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Ersun Yanal Süper Ligden 4 isme talip!

Beşiktaş'ın Ozan Tufan takasını kabul etmemesinin ardından Fenerbahçe, Tolgay'ın alacaklarına karşılık serbest kalmasını bekliyor.

Ersun Yanal Süper Ligden 4 isme talip!

Bu gerçekleşmez ve Beşiktaş yüksek bir fiyat talep ederse alternatif isim yine Süper Lig'den.

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