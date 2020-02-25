Ersun Yanal sonunda patladı! 'Bu işi ben biliyorum...' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
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Ersun Yanal sonunda patladı! 'Bu işi ben biliyorum...'

Galatasaray yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Sarı lacivertli camia kelimenin tam anlamıyla bir yıkım yaşıyor ve çıkış yolu arıyor. Ali Koç başkanlığında hayal kırıklıkları yaşamaya devam ederken sarı lacivertli kulüpte gözler yönetime ve teknik heyete çevrildi. Ve sorular birbiri ardına gelmeye başladı. İşte detaylar yaşananlar...

25 Şubat 2020 Salı 13:35 Güncelleme: 25.02.2020 13:35
Ersun Yanal sonunda patladı! 'Bu işi ben biliyorum...'

Ersun Yanal devam mı edecek yoksa bırakacak mı? Ali Koç ve bazı taraftar grupları arasındaki tartışma nasıl sonlanacak? Yeni sezonda nasıl transferler yapılacak? Bu ve benzer sorular yanıtlarını bekliyor. İşte bu sorulara ışık tutan cevaplar...

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Ersun Yanal sonunda patladı! 'Bu işi ben biliyorum...'

SEZON BAŞINDA 'KADRO YETERSİZ TRANSFER YAPIN' DEDİM
Ersun Yanal görevi bırakmıyor. Yönetim kurulu görevine son vermez ya da istifaya zorlamazsa bırakmaya da niyeti yok. "Daha yapacak çok işimiz var." Yanal bu sözlerle göreve devam edeceğini söylüyor.

Ersun Yanal sonunda patladı! 'Bu işi ben biliyorum...'

Şimdi sıkı durun... Başarısızlıkta tek sorumlunun kendisi olduğunu da kabul etmiyor. Hatta en küçük payı kendisine ayırıyor: "Ben sezon başından bu yana söyledim. 'Bu kadro yetersiz, transfer yapın' dedim. Bu işi sanki sadece onlar biliyor (Başkan Ali Koç ve eski sportif direktör Damien Comolli'yi işaret ederek). Ben de biliyorum bu işi."

Ersun Yanal sonunda patladı! 'Bu işi ben biliyorum...'

Ersun Hoca takım içinde tıpkı Comolli gibi etkisiz hale getirildiğini düşünüyordu. Comolli'nin son döneminde Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sitesinden bir haberi bile yalanlatma gücü dahi kalmamıştı.

Ersun Yanal sonunda patladı! 'Bu işi ben biliyorum...'

BAŞKAN VE YÖNETCİLERE 'NE İSTİYORSANIZ YAPARIM' DEDİ
Aynı Ersun Yanal önceki gün maçtan sonra Ali Koç ve bazı yöneticilerle bir araya geldi. Ve bakın onlara neler söyledi: "Her zaman dediğim noktadayım. Ben her türlü desteğe varım. Ne diyorsanız, ne istiyorsanız yaparım. Size ve Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak her türlü kararı almaya hazırım, rahat olun."

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