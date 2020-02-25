Ersun Yanal sonunda patladı! 'Bu işi ben biliyorum...'
Galatasaray yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Sarı lacivertli camia kelimenin tam anlamıyla bir yıkım yaşıyor ve çıkış yolu arıyor. Ali Koç başkanlığında hayal kırıklıkları yaşamaya devam ederken sarı lacivertli kulüpte gözler yönetime ve teknik heyete çevrildi. Ve sorular birbiri ardına gelmeye başladı. İşte detaylar yaşananlar...
Şimdi sıkı durun... Başarısızlıkta tek sorumlunun kendisi olduğunu da kabul etmiyor. Hatta en küçük payı kendisine ayırıyor: "Ben sezon başından bu yana söyledim. 'Bu kadro yetersiz, transfer yapın' dedim. Bu işi sanki sadece onlar biliyor (Başkan Ali Koç ve eski sportif direktör Damien Comolli'yi işaret ederek). Ben de biliyorum bu işi."
BAŞKAN VE YÖNETCİLERE 'NE İSTİYORSANIZ YAPARIM' DEDİ
Aynı Ersun Yanal önceki gün maçtan sonra Ali Koç ve bazı yöneticilerle bir araya geldi. Ve bakın onlara neler söyledi: "Her zaman dediğim noktadayım. Ben her türlü desteğe varım. Ne diyorsanız, ne istiyorsanız yaparım. Size ve Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak her türlü kararı almaya hazırım, rahat olun."