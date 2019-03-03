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Ersun Yanal sinirlerine hakim olmadı! Kulübede...
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Ülker Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal bir pozisyonda sinirlerine hakim olamayınca öfkesini böyle çıkardı. Çaykur Rizespor maçında yedek kulübesinde yaşananlar...
3 Mart 2019 Pazar 12:26 Güncelleme: 03.03.2019 13:05
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Çekişmeli geçen maçta Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Buna rağmen beraberlik golünü kaydetmesi Ersun Yanal'ı çileden çıkardı.
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