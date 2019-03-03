Ersun Yanal sinirlerine hakim olmadı! Kulübede... - Fotomaç
03 Mart 2019, Pazar
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Ersun Yanal sinirlerine hakim olmadı! Kulübede...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Ülker Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal bir pozisyonda sinirlerine hakim olamayınca öfkesini böyle çıkardı. Çaykur Rizespor maçında yedek kulübesinde yaşananlar...

3 Mart 2019 Pazar 12:26 Güncelleme: 03.03.2019 13:05
Ersun Yanal sinirlerine hakim olmadı! Kulübede...

Süper Lig'de evinde Rizespor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yedek kulübesindeki gergin anları foto muhabirlerin karelerine yansıdı.

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Ersun Yanal sinirlerine hakim olmadı! Kulübede...

Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede gözler yedek kulübesindeydi.

Ersun Yanal sinirlerine hakim olmadı! Kulübede...

Çekişmeli geçen maçta Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Buna rağmen beraberlik golünü kaydetmesi Ersun Yanal'ı çileden çıkardı.

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Ersun Yanal sinirlerine hakim olmadı! Kulübede...

Kaçan pozisyonlar ve hakem kararları sarı lacivertlileri memnun etmedi.

Ersun Yanal sinirlerine hakim olmadı! Kulübede...

Ersun Yanal'ın yedek kulübesindeki tepkisi dikkat çekti.

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