Ersun Yanal sinirlerine hakim olmadı! Kulübede...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Ülker Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal bir pozisyonda sinirlerine hakim olamayınca öfkesini böyle çıkardı. Çaykur Rizespor maçında yedek kulübesinde yaşananlar...