Ersun Yanal sessizliğini bozdu! Ali Koç ile... - Galeri - Fotomaç
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Ersun Yanal sessizliğini bozdu! "Ali Koç ile..."

Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan ve imza atması an meselesi olan teknik direktör Ersun Yanal sessizliğini bozdu.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 16:12:27
Ersun Yanal sessizliğini bozdu! Ali Koç ile...

Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye imza atmayı beklerken yakın dostlarıyla yaptığı sohbette olan biteni özetledi.

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Ersun Yanal sessizliğini bozdu! Ali Koç ile...

Yanal, Fenerbahçe ile anlaştığını, başkan Ali Koç ile durum değerlendirmesi yaptığını da ifade etti.

Ersun Yanal sessizliğini bozdu! Ali Koç ile...

Halen takımın başında bir teknik direktör olduğuna da dikkat çeken Ersun Yanal, Ajansspor'un haberine göre yakın dostları ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri aktardı:

Ersun Yanal sessizliğini bozdu! Ali Koç ile...

"Fenerbahçe ile resmi bir görüşme yaptık. Sorun yok. Başkan Sayın Ali Koç ile de bir görüşme yaptık, takımla ilgili fikir alıverişinde bulunduk. Şu an takımın bir teknik direktörü var ve bu ortamda takımın başına geçmek etik değil."

Ersun Yanal sessizliğini bozdu! Ali Koç ile...

"KADRO KÖTÜ DEĞİL AMA..."

"Taraftarın bana karşı sevgisi çok büyük. Fenerbahçe'nin kadrosu kötü değil ama mutlaka takviye yapılmalı."

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