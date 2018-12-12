Ersun Yanal sessizliğini bozdu! "Ali Koç ile..."

Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan ve imza atması an meselesi olan teknik direktör Ersun Yanal sessizliğini bozdu.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 16:12:27
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Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye imza atmayı beklerken yakın dostlarıyla yaptığı sohbette olan biteni özetledi.
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Yanal, Fenerbahçe ile anlaştığını, başkan Ali Koç ile durum değerlendirmesi yaptığını da ifade etti.
Halen takımın başında bir teknik direktör olduğuna da dikkat çeken Ersun Yanal, Ajansspor'un haberine göre yakın dostları ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri aktardı:
"Fenerbahçe ile resmi bir görüşme yaptık. Sorun yok. Başkan Sayın Ali Koç ile de bir görüşme yaptık, takımla ilgili fikir alıverişinde bulunduk. Şu an takımın bir teknik direktörü var ve bu ortamda takımın başına geçmek etik değil."
"KADRO KÖTÜ DEĞİL AMA..."
"Taraftarın bana karşı sevgisi çok büyük. Fenerbahçe'nin kadrosu kötü değil ama mutlaka takviye yapılmalı."