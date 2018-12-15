Ersun Yanal Samandırada ilk idmanına çıkıyor! - Galeri - Fotomaç
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Ersun Yanal Samandıra'da ilk idmanına çıkıyor!
Bin 588 gün sonra ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçen Ersun Yanal, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ilk idmanına çıkacak.
15 Aralık 2018 Cumartesi, 12:28:32
Güncelleme: 12:30:41
Spor Toto Süper Lig'de 16. haftaya girilirken 14 puanla 17. sırada bulunan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle taraftarı büyük bir heyecan sardı.
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Dün Ülker Stadı'na ayak basan tecrübeli teknik adam bugün ilk antrenmanına çıkıyor.
Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor hazırlıklarına bugün saat 18.00'de başlayacağı ve antrenmanın basına kapalı olacağı öğrenildi.
Tecrübeli teknik adamın Samandıra'da gerçekleştirilecek idman öncesinde futbolcularla bir görüşme yapacağı kaydedildi.
Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medya hesaplarından teknik direktör Ersun Yanal'ın takımla birlikte çıkacağı ilk idmanın taraftara açık olması için çağrıda bulundu.