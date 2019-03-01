Süper Lig'de geçen hafta ilk yarısını 3-0 kaybettiği Beşiktaş derbisinden 3-3'lük sonuçla ayrılarak moral kazanan Fenerbahçe, 3 haftalık galibiyet hasretine Rize ekibi karşısında son vermeye çalışacak. Kadro tercihi konusunda kararsız olan Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Süper Lig'in ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan Rizespor karşısında sahaya şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor...
1 Mart 2019 Cuma 11:04
Güncelleme: 01.03.2019 11:16
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İkinci yarının flaş ekibi Çaykur Rizespor ise Kadıköy'e son 6 maçta aldığı 5 galibiyet moraliyle geliyor. Okan Buruk yönetimindeki Karadeniz temsilcisi, ligin ikinci yarısında oynadığı 6 maçı da kaybetmezken topladığı 16 puanla üst sıralara tırmandı. Çaykur Rizespor, 24. hafta sonunda 28 puanla 12. sırada bulunuyor.
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İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Çaykur Rizespor, 3-0 kazanmıştı. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Sadık Çiftpınar cezalı Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı olan Sadık Çiftpınar, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Sadık'ın yerine bir diğer transfer Serdar Aziz'e ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde uzun süredir sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ile Oğuz Kağan Güçtekin de Çaykur Rizespor karşısında oynayamayacak.
Öte yandan Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.