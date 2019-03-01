Sadık Çiftpınar cezalı

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı olan Sadık Çiftpınar, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Sadık'ın yerine bir diğer transfer Serdar Aziz'e ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.