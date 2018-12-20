Ersun Yanal reçeteyi yazdı! İşte oynatacağı sistem - Galeri - Fotomaç
20 Aralık 2018, Perşembe
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Ersun Yanal reçeteyi yazdı! İşte oynatacağı sistem

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci yarıda takıma oynatmak istediği sistemi belirledi.
20 Aralık 2018 Perşembe, 14:55:13 Güncelleme: 15:05:49
Ersun Yanal reçeteyi yazdı! İşte oynatacağı sistem

Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi BB Erzurumspor karşılaşmasıyla başlarken, henüz ilk maçta değişimler de baş gösterdi.

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Ersun Yanal reçeteyi yazdı! İşte oynatacağı sistem

Sarı-lacivertli takımda Ersun Yanal'ın oturtmak istediği futbolun bazı prensipler taşıması dikkat çekti.

Ersun Yanal reçeteyi yazdı! İşte oynatacağı sistem

Buna göre yeni dönemde tecrübeli teknik adam bazı oyun stillerini geliştirip, yerleştirmeye çalışacak.

Ersun Yanal reçeteyi yazdı! İşte oynatacağı sistem

Özellikle devre arası kampında uygulanması beklenen planlar, kupada Giresunspor ve ligde Antalyaspor deplasmanında da kullanılacak.

Ersun Yanal reçeteyi yazdı! İşte oynatacağı sistem

Milliyet'in haberine göre, Ersun Yanal'ın kafasındaki oyun tarzı:

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