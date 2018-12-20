Ersun Yanal reçeteyi yazdı! İşte oynatacağı sistem - Galeri - Fotomaç
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Ersun Yanal reçeteyi yazdı! İşte oynatacağı sistem
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci yarıda takıma oynatmak istediği sistemi belirledi.
20 Aralık 2018 Perşembe, 14:55:13
Güncelleme: 15:05:49
Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi BB Erzurumspor karşılaşmasıyla başlarken, henüz ilk maçta değişimler de baş gösterdi.
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Sarı-lacivertli takımda Ersun Yanal'ın oturtmak istediği futbolun bazı prensipler taşıması dikkat çekti.
Buna göre yeni dönemde tecrübeli teknik adam bazı oyun stillerini geliştirip, yerleştirmeye çalışacak.
Özellikle devre arası kampında uygulanması beklenen planlar, kupada Giresunspor ve ligde Antalyaspor deplasmanında da kullanılacak.
Milliyet'in haberine göre, Ersun Yanal'ın kafasındaki oyun tarzı: