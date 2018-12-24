Ersun Yanal onay verdi! İşte Fenerbahçenin hedefindeki forvet - Galeri - Fotomaç
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Ersun Yanal onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki forvet
Forvet arayışında olan Fenerbahçe'de Ersun Yanal Çin ekibi Yatai ile sözleşmesini fesheden Odion Ighalo'ya yeşil ışık yaktı.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 12:47:01
Güncelleme: 12:48:37
Odion Ighalo, 21 golle Çin Süper Ligi'ne damga vursa da takımı Changchun Yatai'nin küme düşmesine engel olamadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Menajeri, takım arayışına başladı. 29 yaşındaki oyuncunun artık Avrupa'ya dönmek istediği kaydedildi.
Milliyet'te yer alan habere göre; Galatasaray'la adı anılan Ighalo, Fenerbahçe'ye de önerildi.
SÖZLEŞME DURUMU BİRAZ KARIŞIK!
Fenerbahçe de yıldız futbolcunun durumunu araştırmaya başladı. Çin ekibi Yatai, golcü oyuncunun sözleşmesini fesh etmesine rağmen bunun kabul edilemez olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ighalo'nun hâlâ kendi futbolcuları olduğu belirtildi. Ancak İngiliz basınına göre Nijeryalı oyuncu, sözleşmedeki 'ligden düşerse serbest kalır' maddesini hayata geçirdi.