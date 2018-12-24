Ersun Yanal onay verdi! İşte Fenerbahçenin hedefindeki forvet - Galeri - Fotomaç
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Ersun Yanal onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki forvet

Forvet arayışında olan Fenerbahçe'de Ersun Yanal Çin ekibi Yatai ile sözleşmesini fesheden Odion Ighalo'ya yeşil ışık yaktı.

24 Aralık 2018 Pazartesi, 12:47:01 Güncelleme: 12:48:37
Ersun Yanal onay verdi! İşte Fenerbahçenin hedefindeki forvet

Odion Ighalo, 21 golle Çin Süper Ligi'ne damga vursa da takımı Changchun Yatai'nin küme düşmesine engel olamadı.

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Ersun Yanal onay verdi! İşte Fenerbahçenin hedefindeki forvet

Menajeri, takım arayışına başladı. 29 yaşındaki oyuncunun artık Avrupa'ya dönmek istediği kaydedildi.

Ersun Yanal onay verdi! İşte Fenerbahçenin hedefindeki forvet

Milliyet'te yer alan habere göre; Galatasaray'la adı anılan Ighalo, Fenerbahçe'ye de önerildi.

Ersun Yanal onay verdi! İşte Fenerbahçenin hedefindeki forvet

SÖZLEŞME DURUMU BİRAZ KARIŞIK!
Fenerbahçe de yıldız futbolcunun durumunu araştırmaya başladı. Çin ekibi Yatai, golcü oyuncunun sözleşmesini fesh etmesine rağmen bunun kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Ersun Yanal onay verdi! İşte Fenerbahçenin hedefindeki forvet

Kulüpten yapılan açıklamada, Ighalo'nun hâlâ kendi futbolcuları olduğu belirtildi. Ancak İngiliz basınına göre Nijeryalı oyuncu, sözleşmedeki 'ligden düşerse serbest kalır' maddesini hayata geçirdi.

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