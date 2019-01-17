Ersun Yanal kupa 11ini belirledi! Yıldız isim kulübeye - Galeri - Fotomaç
17 Ocak 2019, Perşembe
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Ersun Yanal kupa 11'ini belirledi! Yıldız isim kulübeye

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 mücadesinde Ümraniyespor'a karşı oynanacak maçın 11'ini belirledi. Yanal, kamp performansını beğenmediği yıldız ismi kulübeye çekecek...
17 Ocak 2019 Perşembe, 08:51:42 Güncelleme: 09:02:08
Ersun Yanal kupa 11ini belirledi! Yıldız isim kulübeye

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal planını yaptı.

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Ersun Yanal kupa 11ini belirledi! Yıldız isim kulübeye

Tecrübeli teknik adam affedilen tecrübeli kaleci Volkan Demirel'e forma şansı vermeyi hedeflerken, yeni transfer Sadık Çiftpınar da 11'de kendisine yer bulacak.

Ersun Yanal kupa 11ini belirledi! Yıldız isim kulübeye

Sahada lider özellikle futbolcu olmasını isteyen Ersun Yanal, Harun'un yerine sezonun ikinci yarısında lig maçlarında da Volkan Demirel'e şans verecek.

Ersun Yanal kupa 11ini belirledi! Yıldız isim kulübeye

Tecrübeli teknik adamın sol bek pozisyonunda tercihi ise Hasan Ali Kaldırım olacak.

Ersun Yanal kupa 11ini belirledi! Yıldız isim kulübeye

Kamptaki başarılı performansına rağmen İsmail Köybaşı, maça kulübede başlayacak.

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