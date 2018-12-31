Ersun Yanal istedi Samandıra taşınıyor!

Fenerbahçe'de teknik heyet sezonun ikinci yarısı öncesinde işini şansa bırakmıyor. Düşme hattında bulunan sarı-lacivertli ekip için Antalya kampı büyük önem taşıyor...
31 Aralık 2018 Pazartesi, 11:24:25
Güncelleme: 12:02:57
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Fizik ve taktiksel açıdan yapılacak çalışmaların takımın yol haritasını belirleyeceğini düşünen Teknik Direktör Ersun Yanal ve ekibi önemli bir karar aldı.
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Bundan 5 sene önce alınan ve toplam değeri 1 milyon dolar olan tüm antrenman ekipmanları takımın Antalya Belek'te kamp yapacağı otele gönderilecek.
Böylelikle, takımın kamp yapacağı otel Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki teknik olanaklarla donatılacak.
10 GÜNLÜK KAMP Tesislerdeki üst düzey kondisyon aletlerinin yanı sıra bilgisayar sistemleri yılbaşından sonra yola çıkacak.
Milliyet'in haberine göre; Futbolcular, 3 Ocak'ta kampta yapacakları ilk antrenmanda Samandıra'daki teknik imkanların tamamından Antalya'da da faydalanacak. Özellikle takımın kondisyon seviyesinin artması için bu taşınma işlemi büyük önem taşıyor.