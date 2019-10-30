Ersun Yanal istedi Comolli bitiriyor! İşte o yıldız - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
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Ersun Yanal istedi Comolli bitiriyor! İşte o yıldız

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'de gözler takıma yapılacak takviyelere çevrildi. Denizlispor ve Konyaspor galibiyetleri ile zirveye emin adımlarla ilerleyen sarı-lacivertliler transfer operasyonuna başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu için Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli teklifini hazırladı.
30 Ekim 2019 Çarşamba 07:22
Ersun Yanal istedi Comolli bitiriyor! İşte o yıldız

Fenerbahçe'de gündem yaratan bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Ersun Yanal istedi Comolli bitiriyor! İşte o yıldız

Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden sarı-lacivertlilerde yüzler gülerken gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Ersun Yanal istedi Comolli bitiriyor! İşte o yıldız

Yaz transfer döneminde yapılan transferlerle hedefi 12'den vuran Kanarya aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

Ersun Yanal istedi Comolli bitiriyor! İşte o yıldız

Buna göre ocak ayı transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçeli kurmaylar hummalı bir çalışma içine girdi.

Ersun Yanal istedi Comolli bitiriyor! İşte o yıldız

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler yıldız futbolcunun transferi içn düğmeye bastı.

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