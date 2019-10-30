Ersun Yanal istedi Comolli bitiriyor! İşte o yıldız

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'de gözler takıma yapılacak takviyelere çevrildi. Denizlispor ve Konyaspor galibiyetleri ile zirveye emin adımlarla ilerleyen sarı-lacivertliler transfer operasyonuna başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu için Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli teklifini hazırladı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 07:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





