Ersun Yanal istedi Comolli bitiriyor! İşte o yıldız
Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'de gözler takıma yapılacak takviyelere çevrildi. Denizlispor ve Konyaspor galibiyetleri ile zirveye emin adımlarla ilerleyen sarı-lacivertliler transfer operasyonuna başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu için Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli teklifini hazırladı.
30 Ekim 2019 Çarşamba 07:22
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Fenerbahçe'de gündem yaratan bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden sarı-lacivertlilerde yüzler gülerken gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Yaz transfer döneminde yapılan transferlerle hedefi 12'den vuran Kanarya aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.
Buna göre ocak ayı transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçeli kurmaylar hummalı bir çalışma içine girdi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler yıldız futbolcunun transferi içn düğmeye bastı.