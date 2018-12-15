Ersun Yanal işbaşında!

Yanal, dün ilk kez Samandıra Tesisleri'nde takımının başında antrenmana çıktı. Fenerbahçe'yi en erken şampiyonluğuna ulaştıran başarılı çalıştırıcının antrenmanı bir hayli keyifli geçti. Bir süredir yüzü gülmeyen oyuncuların, mutlu şekilde çalışması dikkatlerden kaçmadı.