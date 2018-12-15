Ersun Yanal işbaşında!

Kanarya, BB Erzurum maçı hazırlıklarına başladı. Taraftarın sevgilisi Ersun Yanal'ın ilk çalışmasında Samandıra'dan kahkaha sesleri eksik olmadı. Oyuncular bir hayli hırslıydı.
15 Aralık 2018 Cumartesi 23:24
Güncelleme: 16.12.2018 07:53
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Fenerbahçeli taraftarların, 3. haftadan itibaren tribünlerde adını bağırdığı Ersun Yanal yuvasına dönmüştü. Deneyimli çalıştırıcı kolları sıvadı, çalışmaya başladı.
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Yanal, dün ilk kez Samandıra Tesisleri'nde takımının başında antrenmana çıktı. Fenerbahçe'yi en erken şampiyonluğuna ulaştıran başarılı çalıştırıcının antrenmanı bir hayli keyifli geçti. Bir süredir yüzü gülmeyen oyuncuların, mutlu şekilde çalışması dikkatlerden kaçmadı.
Sarı-lacivertli futbolcular, Yanal'ın gözüne girebilmek için büyük bir hırsla antrenman yaptı.
Ersun Yanal'ın ilk idmanından bir bölümü FB TV canlı olarak ekranlara getirdi. Bu bölümde deneyimli çalıştırıcının tüm öğrencileriyle tek tek ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.
Yanal oyuncularının yanına giderek hepsiyle yakın temas kurdu. Başarılı teknik adam, dünkü antrenmanda futbolcularına oyunlar da oynattı. İdmanın ilk bölümünden sonra BB Erzurumspor karşılaşmasının taktik çalışmasına geçildi.