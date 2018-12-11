Ersun Yanal imzalıyor! İşte sözleşmenin detayları...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 17.sıraya kadar geriledikten sonra Ersun Yanal'ı takımın başına getirerek bu kötü gidişattan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Tecrübeli çalıştırıcı da Fenerbahçe'nin kendisine önerdiği şartları kabul etmiş durumda ve artık sadece Fenerbahçe ve Ersun Yanal arasındaki anlaşmanın resmiyete dökülmesi bekleniyor.