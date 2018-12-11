Ersun Yanal imzalıyor! İşte sözleşmenin detayları... - Galeri - Fotomaç
11 Aralık 2018, Salı
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Ersun Yanal imzalıyor! İşte sözleşmenin detayları...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 17.sıraya kadar geriledikten sonra Ersun Yanal'ı takımın başına getirerek bu kötü gidişattan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Tecrübeli çalıştırıcı da Fenerbahçe'nin kendisine önerdiği şartları kabul etmiş durumda ve artık sadece Fenerbahçe ve Ersun Yanal arasındaki anlaşmanın resmiyete dökülmesi bekleniyor.

11 Aralık 2018 Salı, 18:55:21 Güncelleme: 18:58:45
Ersun Yanal imzalıyor! İşte sözleşmenin detayları...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'la her konuda anlaşma sağlandı.

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Ersun Yanal imzalıyor! İşte sözleşmenin detayları...

Ligde kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen sarı lacivertlilerde ikinci Ersun Yanal dönemi resmen başlıyor.

Ersun Yanal imzalıyor! İşte sözleşmenin detayları...

1.5 YILLIK ANLAŞMA

Dün ve bugün iki kez bir araya gelen başkan Ali Koç ile Ersun Yanal her konuda anlaşma sağladı.

Ersun Yanal imzalıyor! İşte sözleşmenin detayları...

Tarafların 1.5 yıllık sözleşme konusunda mutabakata vardıkları öğrenildi. Resmi açıklamanın çok yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Ersun Yanal imzalıyor! İşte sözleşmenin detayları...

Ajansspor'un haberine göre; Yanal'ın yıllık ücreti Türk Lirası üzerinden ödenecek.

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