Ersun Yanal imzalıyor! İşte sözleşmenin detayları...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 17.sıraya kadar geriledikten sonra Ersun Yanal'ı takımın başına getirerek bu kötü gidişattan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Tecrübeli çalıştırıcı da Fenerbahçe'nin kendisine önerdiği şartları kabul etmiş durumda ve artık sadece Fenerbahçe ve Ersun Yanal arasındaki anlaşmanın resmiyete dökülmesi bekleniyor.
11 Aralık 2018 Salı, 18:55:21
Güncelleme: 18:58:45
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'la her konuda anlaşma sağlandı.
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Ligde kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen sarı lacivertlilerde ikinci Ersun Yanal dönemi resmen başlıyor.
1.5 YILLIK ANLAŞMA
Dün ve bugün iki kez bir araya gelen başkan Ali Koç ile Ersun Yanal her konuda anlaşma sağladı.
Tarafların 1.5 yıllık sözleşme konusunda mutabakata vardıkları öğrenildi. Resmi açıklamanın çok yakın zamanda yapılması bekleniyor.
Ajansspor'un haberine göre; Yanal'ın yıllık ücreti Türk Lirası üzerinden ödenecek.