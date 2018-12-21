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Ersun Yanal ile yaşanan ilkler!
Fenerbahçe, Ersun Yanal ile birlikte hücum futbolu oynamaya şimdiden başladı. İşte 5 gol atılan Giresunspor maçında, Ersun Yanal ile yaşanan ilkler...
21 Aralık 2018 Cuma, 09:55:50
Güncelleme: 10:34:49
Fenerbahçe, uzun zaman sonra Ersun Yanal ile taraftarın beklediği hücum futbolunu oynamaya başladı.
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Giresunspor karşısında Ersun Yanal yönetiminde ilk galibiyetini alan sarı lacivertlilerde, birçok anlamda ilkler yaşandı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Giresunspor'u 5-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Fenerbahçe bu sezon resmi maçlarda ilk kez 3 farklı galibiyet alarken, Futbol Arena'nın haberine göre Ersun Yanal yönetiminde birçok futbolcu ilki yaşadı.
Sarı lacivertlerde maçta 2 gol tan Mehmet Ekici, Fenerbahçe kariyerinde resmi maçlarda ilk kez gol sevinci yaşadı.