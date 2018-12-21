Ersun Yanal ile yaşanan ilkler! - Galeri - Fotomaç
21 Aralık 2018, Cuma
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Ersun Yanal ile yaşanan ilkler!

Fenerbahçe, Ersun Yanal ile birlikte hücum futbolu oynamaya şimdiden başladı. İşte 5 gol atılan Giresunspor maçında, Ersun Yanal ile yaşanan ilkler...
21 Aralık 2018 Cuma, 09:55:50 Güncelleme: 10:34:49
Ersun Yanal ile yaşanan ilkler!

Fenerbahçe, uzun zaman sonra Ersun Yanal ile taraftarın beklediği hücum futbolunu oynamaya başladı.

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Ersun Yanal ile yaşanan ilkler!

Giresunspor karşısında Ersun Yanal yönetiminde ilk galibiyetini alan sarı lacivertlilerde, birçok anlamda ilkler yaşandı.

Ersun Yanal ile yaşanan ilkler!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Giresunspor'u 5-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ersun Yanal ile yaşanan ilkler!

Fenerbahçe bu sezon resmi maçlarda ilk kez 3 farklı galibiyet alarken, Futbol Arena'nın haberine göre Ersun Yanal yönetiminde birçok futbolcu ilki yaşadı.

Ersun Yanal ile yaşanan ilkler!

Sarı lacivertlerde maçta 2 gol tan Mehmet Ekici, Fenerbahçe kariyerinde resmi maçlarda ilk kez gol sevinci yaşadı.

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