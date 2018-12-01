Ersun Yanal ile otelde görüşme! Fenerbahçe... - Galeri - Fotomaç
01 Aralık 2018, Cumartesi
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Ersun Yanal ile otelde görüşme! Fenerbahçe...

Adı Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçen Ersun Yanal konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
1 Aralık 2018 Cumartesi, 17:32:57 Güncelleme: 17:35:03
Ersun Yanal ile otelde görüşme! Fenerbahçe...

Tecrübeli hocayla masaya oturulduğu haberi bomba etkisi yarattı. İşte bu haberin tüm detayları..

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Ersun Yanal ile otelde görüşme! Fenerbahçe...

Olay iddia A Spor yorumcusu Emre Bol tarafından ortaya atıldı... Emre Bol, konuya dair canlı yayında şunları söyledi.

Ersun Yanal ile otelde görüşme! Fenerbahçe...

Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanal'ı takımın başında görmek istiyor. Onlar için varsa yoksa, Ersun Yanal... Başka bir isim taraftarın gündeminde yok.

Ersun Yanal ile otelde görüşme! Fenerbahçe...

Fenerbahçeli yöneticiler de kendi aralarında bu konuyu tartışıyorlar. Çünkü tek kurtuluş yolları var artık Ersun Yanal konusunda, hocayı göreve getirmek.

Ersun Yanal ile otelde görüşme! Fenerbahçe...

Fenerbahçe yönetimi içinde Ersun Yanal'ı takımın başında görmek isteyenler de var. Ama bu sayı çok değil. Burada belirleyici isim Başkan Ali Koç olacak

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