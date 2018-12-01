Ersun Yanal ile otelde görüşme! Fenerbahçe... - Galeri - Fotomaç
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Ersun Yanal ile otelde görüşme! Fenerbahçe...
Adı Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçen Ersun Yanal konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
1 Aralık 2018 Cumartesi, 17:32:57
Güncelleme: 17:35:03
Tecrübeli hocayla masaya oturulduğu haberi bomba etkisi yarattı. İşte bu haberin tüm detayları..
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Olay iddia A Spor yorumcusu Emre Bol tarafından ortaya atıldı... Emre Bol, konuya dair canlı yayında şunları söyledi.
Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanal'ı takımın başında görmek istiyor. Onlar için varsa yoksa, Ersun Yanal... Başka bir isim taraftarın gündeminde yok.
Fenerbahçeli yöneticiler de kendi aralarında bu konuyu tartışıyorlar. Çünkü tek kurtuluş yolları var artık Ersun Yanal konusunda, hocayı göreve getirmek.
Fenerbahçe yönetimi içinde Ersun Yanal'ı takımın başında görmek isteyenler de var. Ama bu sayı çok değil. Burada belirleyici isim Başkan Ali Koç olacak