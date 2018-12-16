Ersun Yanal futbolcularla ilk toplantıyı yaptı! İşte o sözler... - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Ersun Yanal futbolcularla ilk toplantıyı yaptı! İşte o sözler...
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, ilk antrenmanında futbolcularla toplantı yaptı. İşte Ersun Yanal'ın o sözleri...
16 Aralık 2018 Pazar, 08:52:36
Güncelleme: 08:54:29
Ersun Yanal, Fenerbahçe teknik direktörü olarak çıktığı ilk antrenmanda futbolcularla özel bir görüşme yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tecrübeli çalıştırıcı öğrencilerine şunları söyledi;
"Arkadaşlar çok fazla söze gerek yok. Bulunduğumuz durum ortada. Ben sizin kalitenize inanıyorum.
Erzurum'u yenelim, moralimizi üst düzeye çıkaralım. Fenerbahçe bu yerleri hak etmiyor"
Yanal, İslam Slimani ile özel olarak ilgilenirken, tedavileri tamamlanan Valbuena, Ayew ve Alper takıma döndü.
İdari menajerliğe getirilen Volkan Ballı'nın da bugün resmen açıklanacağı öğrenildi.