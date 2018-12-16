Ersun Yanal futbolcularla ilk toplantıyı yaptı! İşte o sözler... - Galeri - Fotomaç
16 Aralık 2018, Pazar
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Ersun Yanal futbolcularla ilk toplantıyı yaptı! İşte o sözler...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, ilk antrenmanında futbolcularla toplantı yaptı. İşte Ersun Yanal'ın o sözleri...
16 Aralık 2018 Pazar, 08:52:36 Güncelleme: 08:54:29
Ersun Yanal futbolcularla ilk toplantıyı yaptı! İşte o sözler...

Ersun Yanal, Fenerbahçe teknik direktörü olarak çıktığı ilk antrenmanda futbolcularla özel bir görüşme yaptı.

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Ersun Yanal futbolcularla ilk toplantıyı yaptı! İşte o sözler...

Tecrübeli çalıştırıcı öğrencilerine şunları söyledi;

Ersun Yanal futbolcularla ilk toplantıyı yaptı! İşte o sözler...

"Arkadaşlar çok fazla söze gerek yok. Bulunduğumuz durum ortada. Ben sizin kalitenize inanıyorum.

Ersun Yanal futbolcularla ilk toplantıyı yaptı! İşte o sözler...

Erzurum'u yenelim, moralimizi üst düzeye çıkaralım. Fenerbahçe bu yerleri hak etmiyor"

Ersun Yanal futbolcularla ilk toplantıyı yaptı! İşte o sözler...

Yanal, İslam Slimani ile özel olarak ilgilenirken, tedavileri tamamlanan Valbuena, Ayew ve Alper takıma döndü.

Ersun Yanal futbolcularla ilk toplantıyı yaptı! İşte o sözler...

İdari menajerliğe getirilen Volkan Ballı'nın da bugün resmen açıklanacağı öğrenildi.

Ersun Yanal futbolcularla ilk toplantıyı yaptı! İşte o sözler...
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